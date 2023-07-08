ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de çevreye duyarlı vatandaşlar, adeta her köşeye çöp atmanın serbest olduğunu, isteyenin istediği yere istediği gibi çöp dökmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Taşlıca sokakta Porsuk Nehir’ine yakın yol kenarındaki çöpler göze çarptı. Duyarsız kişiler tarafından şuursuzca etrafa bırakılan çöpler, sokakta kötü görüntüler oluşturdu. Porsuk Nehir’inin yanında bulunan alanın bu şekilde kirletilmesi akarsuya da zarar verdiğini aktaran vatandaşlar bu durumun önüne geçemediklerini belirtti. Eskişehir’in birçok bölgesinde zaman zaman rastlandığını gibi adeta her köşeye çöp atmanın serbest olduğunu, isteyenin istediği yere istediği gibi çöp dökmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

“En ufak bir rüzgârda buraya atılan atıklar Porsuk Çayına doğru uçuyor”

Çevre kirliliğiyle ilgili rahatsızlığını ifade eden Zeynep Bala, “Mahallemize atılan çöplerden dolayı rahatsızlık duyuyoruz. Bu sokaktan her gün yüzlerce vatandaş geçiyor. Bu sokaktaki manzarayı gördükleri zaman rahatsızlık duyuyorlar. Buradaki çevre kirliliği bizim sağlığımızı olumsuz etkilediği gibi en ufak bir rüzgârda buradaki atıklar Porsuk Çayına doğru uçuyor. Sonra Porsuk Çayı neden kirleniyor? Diye suçlu aranıyor. Lütfen yetkililer konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstersinler” dedi.