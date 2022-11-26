Her yıl çetin geçen kışı ile adından söz ettiren Bingöl’ün Karlıova ilçesinde beklenen kar henüz yağmadı. Vatandaşlar, önceden bu aylarda yağan karın mayıs ayına kadar devam ettiğini söyledi.

Her yıl çetin geçen kışı ile adından söz ettiren Bingöl’ün Karlıova ilçesinde beklenen kar henüz yağmadı. Vatandaşlar, önceden bu aylarda yağan karın mayıs ayına kadar devam ettiğini söyledi.

Bingöl’ün en soğuk ilçelerinden biri olan ve her yıl çetin geçen kışı ile adından söz ettiren Karlıova ilçesinde henüz beklenen kar yağışı olmadı. Yüksek rakımlı tepelere ve ilçe merkezine bir defa yağan kar, kasım ayının sonlarına gelinmesine rağmen bekleneni karşılamadı. Önceki yıllarda kasım ayında yağan karın mayısın sonuna kadar devam ettiğini belirten vatandaşlar, mevsimlerin değiştiğini aktardı.

Kasım ayında yağan karın 2 metreyi bulduğu dönemler olduğunu ifade eden Ali Bulki, ’’Eskiden kasım ayında kar yağıyordu mayıs ayının sonuna kadar ve 2 metreyi buluyordu. Şu an bakıyoruz kar yok ve havalar da ılımlı olmuş. Kasımın sonundayız ve çok hafif bir kar yağışı oldu” dedi.