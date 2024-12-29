Trafik kazalarında her iki kazadan biri motosiklet kazaları oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre şehir içinde meydana gelen bu kazalar, yüzde 52,3’üne tekabül etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “Motosiklet Denetimleri” ile ilgili olarak 26 Aralık 2024 tarihine toplamda 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldığını duyurarak, yaşanan kazalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" diyen Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 Milyon 553 bin 663 araç denetlendiğini belirtti.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 99 bin 381, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677, Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642, Sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1873249415802109974

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşan, "Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için Trafik Ekiplerimizin yanı sıra Polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.