Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Öğretmenler Caddesinde her hafta kaza olması vatandaşların tepkisine sebep oldu. Caddede araçların yavaşlaması için yeterli önlemlerin olmadığını söyleyen vatandaşlar, çözüm istedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Öğretmenler Caddesinde her hafta kaza olması vatandaşların tepkisine sebep oldu. Caddede araçların yavaşlaması için yeterli önlemlerin olmadığını söyleyen vatandaşlar, çözüm istedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesinde bulunan Öğretmenler Caddesinde çok sayıda kaza meydana geliyor. Vatandaşlar, cadde üzerinde sık sık kazaların yaşanmasından dolayı rahatsız. Eğimli caddede araçların çok hızlandığını söyleyen mahalle sakinleri, araçların yavaşlaması için yolda yeterli tedbirlerin olmadığını öne sürdü. En çok kazanın da ara sokaklardan ana caddeye çıkış esnasında yaşandığını belirten mahalle halkı, bu noktalara kasis veya ayna yapılsa pek çok sorunun çözüleceği iddiasında bulundu. Ayrıca caddedeki parklanmaların da ara sokaktan ana caddeye çıkacak olan sürücüler için görüş açısını daralttığı öne sürüldü. Cadde üzerinde meydana gelen bazı kazalar, etraftaki güvenlik kameralarına da yansıdı.

“Kazalar genelde yaralanmalı oluyor”

Cadde üzerinde market işleten esnaf Berkay Yılmaz, “12 senedir bu mahallede esnafız. Dükkanın önünde çok kaza oluyor. Ara sokaklardan caddeye çıkanlar herhangi bir ayna olmadığı için göremiyorlar. Tümsek olmadığı için hızlı çıkıyorlar. Caddeden gelen arabayla çarpışıyorlar. Dün de motosiklet kazası oldu, gece servis kazası oldu. Kazalar genelde yaralanmalı oluyor. Bunun önüne geçmek için ara sokaklardan çıkışta ayna koyarlarsa çok iyi olur. Çünkü ara sokaktan çıkış rampa ve oradan çıkanlar arabayı stop ettirmemek için durmuyor. Birden çıkınca da kaza oluyor. Yolun da hep kenarlarına parklanmalar olduğu için cadde üzerindeki alan da daralıyor. Ayna, kasis, set konulması lazım buralara” diye konuştu.

“Tümsek olsa kaza olmaz”

Daha önce kasis konulmasıyla ilgili müracaat yapıldığını fakat hala yerine getirilmediğini öne süren mahalleli Fehmi İlbey, “Arkadaşlarımız daha önce buraya tümsek, kasis konulması için müracaatta bulunmuştu ama yapılmadı. Yukarı ve aşağı taraflara yapıldı ama asıl önemli olan yere bir şey yapılmadı. Tümsek yok, kazalar nasıl önlenir? Arabalar çok hızlı geçiyor tümsek olmadığı için. Tümsek olsa kaza olmaz. 100 - 150 kilometre hızla geçildiği oluyor. Bu caddeden geçen birçok yaşlı ve çocuk var. Yakın zamanda okullar da açılacak. Maalesef bakılmıyor buraya. Derince’de en çok gelişen mahalle burası ama ilgilenilmiyor” ifadelerini kullandı.