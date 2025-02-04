Dünyaca ünlü markaların uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Denizli Sosyete Pazarı’nda vatandaşlar ihtiyacı olan her ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor. Düzenlenen kampanyalar ve sürpriz çekilişlerin büyük ilgi gördüğü pazarda, bu hafta 1000 adet ahşap ayakkabılığın müşterilere ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarında faaliyet gösteren Denizli Sosyete Pazarı, ihtiyaçlarını uygun fiyata ve kaliteli ürünlerde temin etmek isteyenlerin buluşma noktası haline geldi. Kıyafetten ev gereçlerine, kozmetikten takıya, çantadan ayakkabıya, zücaciyeden tekstile kadar marka ürünlerin uygun fiyata temin edilebildiği Denizli Sosyete Pazarı, her hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Vatandaşların aklına gelebilecek her ürünün bulunduğunu ve geniş bir alanda rahatlıkla gezilebilen Denizli Sosyete Pazarı’nda haftanın 4 günü sabah 10.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında izdiham yaşanıyor. Zaman zaman düzenlenen kampanyalar ve sürpriz çekilişler büyük ilgi görüyor.

"Olumlu tepkiler esnafı mutlu ediyor"

Dünyaca ünlü markaları Denizlililer ile uygun fiyata buluşturduklarını belirten Denizli Sosyete Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yılmaz, "Denizli Sosyete Pazarı olarak haftanın 4 günü vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Büyük ilgi gören pazaryerimizde 90’ın üzerinde farklı stant ve esnaf bulunuyor. Kadın-erkek-çocuk giyim, iç giyim, ayakkabı, çanta, züccaciye, bijuteri, ev tekstili, mutfak araç gereçleri, halı, perde, oyuncak, hediyelik eşya, tesettür giyim, kozmetik gibi kategoriler başta olmak üzere birçok kategoride ürün çeşitliliği mevcut. Her hafta belirli ürünlerde kampanya ve indirimler yapılarak, sosyal medya üzerinden videolarla duyuruluyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatla satışa sunarak, halkımızın ev ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimiz çok olumlu tepkiler veriyor, bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kampanyalı ürünler ve sürpriz çekilişler ilgi görüyor

"Denizli’de başka şubemiz yoktur" diyen işadamı Oktay Yılmaz, "Halihazırda pazar içerisinde satılan ürünlere ek olarak, kampanyalı ürünleri de Denizlili hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Belirli alışveriş tutarlarında, belirli stoklarla verilen ürün kampanyaları da yapılıyor. Ara ara sosyal medya üzerinden çekiliş de yapılıyor. İşletmemiz özellikle Cumartesi ve Pazar günleri çok kalabalık oluyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatla temin etmek isteyen tüm vatandaşlarımızı burada görmekten onur duyarız" şeklinde konuştu.

Denizli Sosyete Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yılmaz, bu hafta Perşembe günü 1000 tane ahşap ayakkabılığın müşterilere ücretsiz olarak dağıtılacağını sözlerine ekledi.