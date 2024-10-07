Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını termal su tedavisi ile destekleyen “Sağlık İçin Kaplıca” projesi, en çok memnuniyet oluşturan hizmetlerden biri oldu. Her hafta 10 ailenin termal tatil ile şifa bulduğu proje başladığı günden bu yana 950 yaşlı ve engellinin yüzünü güldürdü. Bu proje engellilerin ve yaşlıların ağrılarını indiriyor, fiziksel ve ruhsal iyileşme sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sunduğu ayrıcalıklı hizmetler ve hayata geçirdiği uygulamalarla takdir topluyor ve şehirde özellikle sosyal belediyecilik alanında ortaya koyduklarıyla büyük memnuniyet oluşturuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından aktif olarak sürdürülen “Sağlık İçin Kaplıca” projesi, yaşlı ve engellilere yönelik hayata geçirilen projeler arasında en talep gören çalışmalardan bir tanesi oldu. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Yaşlı Destek Birimi’nin (YADEM) yürüttüğü proje çerçevesinde, her hafta 10 aile Taraklı Termal’de ücretsiz kaplıca tatili yapıyor.

Bu tatilde tanınan termal su imkânı, yaşlılar ile engellilerin fiziksel ve ruhsal durumlarına büyük ölçüde katkı sunuyor. Termal tatile katılan özel bireyler ve Sakarya’nın büyükleri, fiziksel hareketlerinde iyileşme görürken günlük yaşamlarında daha rahat bir süreç geçiriyor. Termal tedaviyle proje hayata geçirildiğinden bu yana Büyükşehir’in ulaştığı kişi sayısı 950’yi aştı. Tatilden faydalananlar termal suyun tedavi edici etkisiyle hem fiziksel ağrılarını hafifletiyor hem de stres ve kaygını azalmasıyla rahatlama hissediyor. Bu çalışma, yaşlı ve engellilerin bireylerin aileleriyle sosyalleşmelerine de imkan sağlayarak, hayatlarında farklı bir deneyim sunuyor.

Engelli sağlık raporu bulunan bireyler ve 65 yaş üzeri vatandaşlar, kaplıca tedavisinden yararlanabiliyor. Kaplıca tedavisine katılmak isteyen vatandaşların başvuru için Sosyal Gelişim Merkezi veya Yaşlı Destek Birimi’ne gelerek başvuruda bulunmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 40 54 (Dahili; 3770/3733) numaralı hat üzerinden ayrıntılara ulaşabiliyor.