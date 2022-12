Erzurumlu genç iş insanı Ferit Kaya, ilçe ve köylerinde eğitim-öğretim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerini öğretmenleri eşliğinde her gün minibüslerle kent merkezine getiriyor ve burada unutulmaz bir gün yaşatarak hayallerini gerçekleştiriyor. Ferit ağabeyleri ile tarihi yerleri gezip, sinemaya giden, eğlence merkezinde hoşça vakit geçiren öğrenciler, lüks lokantalarda yemek yiyerek günü noktalıyor. Kaya, "Valimiz ve Kaymakamımız benim en büyük destekçim" dedi.

Ferit Kaya, her yıl olduğu gibi bu yıl da bin öğrenciyi Erzurum’la buluşturma projesini sürdürüyor. Her hafta sonu 200 kişilik gruplar halinde minibüslerle Erzurum’a getirdiği öğrencilere masallardaki gibi bir gün yaşatan Kaya, bugüne kadar 4 bin öğrenciye bu imkanı sağladığını söyledi. Geleneksel hale getirdiği "Her şey onlar için" projesi bağlamında öğrencileri öğretmenleri ile Erzurum’a getiren Kaya, onlara bizzat kendisi rehberlik ediyor. Öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirip, kışın kış sporlarının yapıldığı tesisleri yazında tarihi yerlere götürüyor. Öğrencilere kışın kayak yazın da buz pateni ile kaydıran Kaya güzel bir yemeğin ardından gittikleri alış veriş merkezlerinin oyun parklarında saatlerce eğleniyor ve sinemaya gidiyor. Günün yorgunluğunu gittikleri lüks lokantalarda gönüllerinin isteği yemek ve tatlıları yiyerek yapan Ferit ağabeylerinin boynuna sarılıp teşekkür ederek evlerinin yolunu tutuyor.

Bölgede doğup büyüdüğü için çocukların sorunlarını ve neler istediğini çok iyi bildiğini belirten Ferit Kaya, "Valimiz Okay Memiş ile ilçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan geldikleri günden bu yana her zaman yanımızda oldular. Emekleri çok büyük. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Çocuklar gülsün diye ne kadar mücadele etsek azdır. Çünkü insanın anavatanı çocukluğudur. Çocuklar çocukluğunu yaşayarak büyürse sonunda biz büyükler güleriz. Büyükler mutlu olunca bu kez tüm ülke ve insanlık mutlu olur. Çocuklar gülmesi benim gönül işim. Ailem, hayvancılıktan turizme kadar birçok çok işle meşgulken beni en çok mutlu eden bu. Çok derin bir his. Bu işi hayatım yettiği zamana kadar yapacağım" diye konuştu.

İş insanı Ferit Kaya, lokantaya kalabalık bir şekilde gelen öğrencilerin biran evvel yemek yemeleri için onlara bir garson gibi yemek servisi de yaptı.