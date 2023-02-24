Sinop’ta yaşayan Filiz Karabay, 25 yıldır her sabah oturduğu mahalledeki sokak köpeklerini besliyor, cebinden karşıladığı masraflarıyla sağlıklarıyla ilgileniyor.

Sinop’ta yaşayan Filiz Karabay, 25 yıldır her sabah oturduğu mahalledeki sokak köpeklerini besliyor, cebinden karşıladığı masraflarıyla sağlıklarıyla ilgileniyor.

Sinop’ta yaşayan Filiz Karabay, 25 yıldır her sabah oturduğu ve yakınındaki mahallelerde yaşayan sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Günde en az 30 köpek ve 15 kediyi beslediğini söyleyen Karabay, bazılarına kendi koyduğu isimlerle sesleniyor. Hastalığı olanlarla ise cebinden karşıladığı masraflarıyla özel ilgileniyor.

25 yıldır taşındığı her mahallede sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Filiz Karabay(63), hayvan sevgisini çocukluğunda babasının aşıladığını kaydetti. Karabay, “Evimizde büyük balkonumuz vardı, kanarya, tavşan, civciv besledik, köpek büyüttük. Oradan gelen bir alışkanlık ve sevgi var. Sabahları erken geliyorum, önemli bir şey olursa saatim değişiyor ama her gün kar kış sıcak demeden besliyorum. Günlük sayı belli olmuyor, burada görünenler kalıcı köpekler. Onun dışında çevreden gelenler oluyor, başka yerler de var hepsini besliyorum. Günde en az 30 köpek vardır, dahası da oluyor” diye konuştu.

Ayrıca mahallesindeki kedilere de baktığını söyleyen Karabay, “Mahallemin kedilerinden 15-20 tane de onlar var. Ama güç yetmiyor, hepsine kırıntı alıyorum, et alıyorum. Cebimden parayla alıyorum, kuru mama alamıyorum. Onu da eş dost getirirlerse onları dağıtıyorum, bazen görenler 50-100 TL veriyor, yazın dışardan gelenler görüyor beni burada hayvanları beslerken, onlar para yardımı yapıyor” şeklinde konuştu.

Hayvanların içinde çok mutlu olduğunu vurgulayan Karabay, “Sağlıklarıyla ilgileniyorum, doyuruyorum, kulübelerini temizliyorum, suyunu temizliyorum. Çok mutluyum, onlar sağlıklı oldukça doydukça ben daha çok mutluyum. İnsanlardan bin kat iyiler, dostlar, nankör değiller. En güzeli hayvanlara bakmak” dedi. Ayrıca yaşanan deprem felaketinde köpeklerin başarısını ve arama faaliyetlerindeki katkısını da hatırlattı.