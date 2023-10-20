Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, her gün titizlikle hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, her gün titizlik ile hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Öte yandan üniversite öğrencilerine verilen akşam yemeği ve ilköğretim kurumlarındaki öğrencilere verilen beslenme de aşevinde özenle hazırlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, vatandaşlara, yine belediye ekipleri tarafından servis ediliyor. Sıcak yemek hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.

Öğrencilere gıda desteği de aşevinde hazırlanıyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın talimatı ile İlköğretim öğrencisi çocuklar için hayata geçirilen beslenme desteği projesi ve üniversite öğrencilerine verilen akşam yemeği desteği de devam ediyor. Uygulama ile belediye ekipleri tarafından aşevinde özenle hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme ve akşam yemeği olarak ikram ediliyor.

“Paylaşmanın huzurunu hissediyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hazırlıyoruz. Hazırlanan yemeklerin servisini yine ekiplerimiz tek tek evlere yaparak teslim ediyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Öte yandan öğrencilerimize de aşevimizce hazırlanan gıda desteğini sunmaktan büyük onur duyuyoruz. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olarak yardımlarını ileten duyarlı tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı’nda hissediyoruz” diye konuştu.