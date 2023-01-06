Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvan sevgisiyle bilinen 30 yıllık taksici Erol Çetin, 25 yıldır her sabah sokak hayvanlarını mama dağıtarak doyuruyor. Çetin’in geldiğini fark eden hayvanlar koşarak aracın önüne atlıyorlar.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvan sevgisiyle bilinen 30 yıllık taksici Erol Çetin, 25 yıldır her sabah sokak hayvanlarını mama dağıtarak doyuruyor. Çetin’in geldiğini fark eden hayvanlar koşarak aracın önüne atlıyorlar.

Safranbolu’da taksicilik yapan Erol Çetin, kentteki sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor.

Kent merkezi ve çevresindeki farklı bölgelerine giderek onlarca kedi ve köpeğin karnını doyuran Çetin, kuşlara da buğday veriyor.

Her sabah mesai başlangıcında aracında bulunan mamaları hayvanlara götüren Çetin, her gittiği yerde yolunu gözleyen kedi ve köpekler tarafından karşılanıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Erol Çetin, 25 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini, hayvan sevgisinin de çocukluğundan itibaren oluştuğunu söyledi.

Arabasında yılın 365 günü mama bulunduğunu ifade eden Çetin, Yolda da görsem hayvanların mamasını verip öyle giderim. Düzenli olarak her gün yapıyorum. Karlı havalarda arabanın buzdan ötürü gidemediği yürüyerek de olsa mama veririm” dedi.

Mamaların büyük kısmını kendi cebinden karşıladığını aktaran Çetin, bazı vatandaşların ve veterinerlerin de destek verdiğini belirtti.

Yıllardır beslediği sokak hayvanlarının aracının sesine alıştığını anlatan Çetin, “Sokak hayvanlarına yıllar baktığım için arabamın sesine alıştılar. Önüme çıkıyorlar. Ben de arabamı onlar için değiştirmedim. Model yükseltmeden idare ediyorum. Şehir içinde idare ediliyor ama uzun yola gitmiyorum” diye konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Çetin, “Önümüz kış. Mama versinler. Su versinler. Yapabiliyorlarsa küçük barınak gibi şeyler yapıversinler ki soğuk havada hayvanlar girsin içine. Hiçbirini yapamıyorlarsa taşlamasınlar yeter” ifadelerini kullandı.

Çetin, “Aracımda kedi ve köpek resimleri var. Yolcular resimleri görünce evcil hayvanımın kaybolup kaybolmadığını soruyorlar. Ben sokak hayvanlarını sevip baktığımı söylüyorum. Eğer yolcu hayvansever ise yardımcı oluyor. Taksi ücretinin üstünü almayıp hayvanlara mama almamı söylüyor” şeklinde konuştu.