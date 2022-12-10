Kahramanmaraşlı vatandaş, 36 yıldır her gün bir semt pazarına konumlanıp ciğer kavurma satıyor.

Kahramanmaraşlı vatandaş, 36 yıldır her gün bir semt pazarına konumlanıp ciğer kavurma satıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan 54 yaşındaki Ali Uzun,1986 yılında başladığı kebap ve kavurmacılık mesleğini devam ettiriyor.

Yaklaşık 36 yıldır her gün bir semt pazarına giden Uzun, kebap çeşitlerinin yanı sıra ciğer kavurması satıyor. Büyük bir kazan dolusu hazırlanan kavurmayı 15 ile 20 liradan satışa sunuyor. Semt pazarlarında çalışarak iki çocuk büyüttüğünü ifade eden Uzun, işini sevdiğini ve günde yaklaşık 30 ekmek arası kavurma sattığını söyledi.

Uzun, “1986 yılından günümüze kadar mesleğimi yapıyorum. Sokak lezzetleri olarak semt Pazar yerlerinde kavurma ve kebap satışı yapıyorum. Sevgimizi işimize katıyoruz etlerimiz ve kavurmalarımız günlük olarak satıyoruz. Fiyat çeşitlerimiz 20 lira ile 40 lira arasında değişiyor. İki çocuğum var ve bu işi yapar büyüttük ve okuttuk onlar da meslek sahibi oldu. Günce 30-35 adet ekmek arası ciğer kavurması satıyoruz. Özellikle öğrenciler tercih ediyor” dedi.

Kavurmacı ile beraber çalışan Ali Rıza Arı İse “15 yıldır pazar tezgahını takip ediyorum lezzetli bulduğum için her hafta yerdim ve şuanda emekli oldum ve arkadaşlara hem yardım ediyorum beraber yiyoruz” diye konuştu.

Bir başka kavurmacı Hasan Yeniavcı ise “Dışardan ve pazarcılardan gelen müşterilerimiz var kebap ve ciğer kavurma satıyoruz” dedi.