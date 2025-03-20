Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturarak, ramazanın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşmalarını sağlıyor.

Peygamberler Şehri olan Şanlıurfa, on bir ayın sultanı ramazanda, hem manevi hem de toplumsal anlamda büyük bir bütünleşme yaşıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, ramazan ayı boyunca Topçu Meydanında kurulan iftar çadırları, binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Her gün akşam ezanıyla birlikte, vatandaşlar oruçlarını Halil İbrahim Bereketi ile açarak, dua eşliğinde bu mübarek ayın manevi havasını soluyorlar. İftar sofralarındaki sıcak ortam ve misafirperverlik, Ramazan ayının ruhunu hissettiren en güzel örnekleri sergiliyor. Vatandaşlar, hem iftarlarını açarken hem de aynı sofrada buluşarak, paylaşmanın ve dayanışmanın hazzını yaşıyorlar.

Topçu Meydanı ve Hamarat Eller Mutfağı’nda kurulan iftar çadırlarına gelen vatandaşlar, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamarat Eller Mutfağı ve Topçu Meydanı’nda kurulan iftar çadırları, mübarek Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek.