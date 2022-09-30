Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce kişinin kullandığı Çark Caddesi’nde deforme olan bölümleri yenilemek ve altyapıyı güçlendirmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce kişinin kullandığı Çark Caddesi’nde deforme olan bölümleri yenilemek ve altyapıyı güçlendirmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi özellikle kentin simgesi haline gelen, her gün binlerce kişinin kullandığı noktaların yenilenmesi için hassas bir çalışma yürütüyor. Son olarak Çark Caddesi’nde hummalı bir çalışma başlatıldı. SASKİ ekipleri caddede altyapının daha güçlü hale gelmesi için yoğun bir çalışma yapıyor.

Ayrıca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince caddede deforme olan beton yollar sil baştan yenileniyor. Çalışma boyunca toplamda 600 metreküp beton kullanılacak. SASKİ ekipleri, çalışmanın sonunda caddeye yeni yağmur suyu mazgalları ekleyecek. Süratle devam eden işlemler sayesinde Çark Caddesi’nin belirli bölümleri yeni bir yüze kavuşacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehrimizin tarihi caddelerinden biri olan Çark Caddesi’nde yenileme çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımıza başlamadan önce SASKİ mevcut yağmur suyu mazgallarına ek olarak yeni mazgallar ekleyerek altyapıyı daha sağlam hale getirdik. Zaman içinde deforme olmuş beton zemini 600 metreküp beton ile yenileyerek, şehrimizin kalbi caddemizi yeni yüzüne kavuşturacağız’’ denildi.