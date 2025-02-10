Haliliye Belediyesi, sosyal yardım faaliyetleri çerçevesinde PKU’lu ve çölyaklı vatandaşlar için glutensiz ekmek üretimini sürdürüyor. Günlük üretilen ekmekleri vatandaşlara ulaştıran ekipler, raf fiyatları yüksek olan glütensiz ürünlerin de periyodik olarak dağıtımını sağlıyor.

Çölyak ve PKU’lu vatandaşlara periyodik olarak verilen glutensiz gıda kolileri ile destek olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi’nde yer alan ekmek fırınında ise glutensiz ekmek üretiyor. Şanlıurfa genelindeki çölyak ve PKU’lu tüm vatandaşların faydalandığı fırına kayıt yaptıran vatandaşlar, aylık 30 adet ekmeği ücretsiz olarak teslim alıyor. Periyodik olarak dağıtılan glütensiz gıda kolileriyle de raf fiyatları yüksek olan glütensiz ürünler, vatandaşlara ücretsiz olarak teslim ediliyor. İçerisinde lavaşlık un, köftelik bulgur, köftelik mısır bulguru, makarna, sütlü çikolata, gofret, irmik, kurabiye ve çubuk cips kraker yer alan glütensiz paketler, ilçede ikamet eden 472 vatandaşa ulaştırılıyor.

Belediyenin çalışması ile örnek olduğunu ifade eden Türkiye Çölyak Federasyonu ve Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, "Belediyemizin, periyodik bir şekilde glütensiz ekmek fırınımız ve glütensiz çölyak paketleri dağıtılmaktadır. Haliliye İlçemizdeki çölyak sayımız 472 kişi. Bu kardeşlerimize, tabi paketlerde glütensiz olmak şartıyla 8-9 çeşit malzememiz vardır. Kraker olsun, çikolatası olsun, makarnası olsun. Türkiye çapında, 4’üncü glütensiz ekmek fırınımız var. Adana’da, Ankara’da, İzmir’de ve Şanlıurfa Haliliye ilçemizde. Bu ekmek çok değerli. Türkiye çapında glütensiz paket dağıtımını, Şanlıurfa’da ilk yaptık. Bu konuyu kendine dert edinen Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a ve çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.