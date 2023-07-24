Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden öğrenciler, yaşıtları tatil yaparken, her gün 200 kilometrelik yolu kat ederek geldikleri Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlalarında çalışıyor.

Üreticisinin “beyaz altın” olarak adlandırdığı ve dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Taşköprü sarımsağının hasadı devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadında büyükler kadar öğrenciler de çalışıyor. Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden öğrenciler, her gün yaklaşık 200 kilometrelik yolu kat ederek geldikleri Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki sarımsak tarlalarında çalışıyor. Okul harçlığı biriktirmek ve aile bütçesine destek olmak için sarımsak tarlalarında çalışan öğrenciler, 3 saat süren yolculuğun ardından sarımsak tarlalarına ulaşıyor.

“Yaşıtlarımız tatil yaparken bizler sarımsak tarlasında çalışıyoruz”

11. sınıf öğrencisi Büşra Kahraman, “Yaz tatili başladı, tatilde evde oturmak yerine tarlaya çalışmaya geldim. Burada para kazanıyorum. Buradan kazandığım para ile okul ihtiyaçlarımı karşılamayı düşünüyorum, aile bütçesine destek olurum. Ben polis olmak istiyorum. İnşallah olurum. Severek çalışıyorum. Benim yaşıtlarım belki şu anda geziyorlardır, tatil yapıyorlardır. Ben tarlada çalışıyorum, bundan da mutluyum. Aileme destek oluyorum, okul ihtiyaçlarımı karşılarım” dedi.

“En büyük hayalim fotoğrafçı olmak, kamera almak istiyorum”

Sinop’un Boyabat ilçesinden Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine sarımsak sökümü için gelen lise öğrencisi Rabia Nur Kahraman ise, “Taşköprü’ye sarımsak toplamaya geldik. Aslında buraya okul harçlığımı çıkartmak için geldim. Aileme destek olmak için geliyorum. Burada sarımsakları topraktan çıkartıp topluyoruz. Hem harçlığımı çıkartacağım hem de aileme destek olmak için çalışıyorum. En büyük hayalim fotoğrafçı olmak, kamera almak istiyorum. Sosyal medya sayfam var, sayfamı büyütmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Traktör ile topraktan çıkartılan sarımsakları topladıklarını söyleyen Kahraman, “Bu topladığımız sarımsakların uçlarını temizleyip bir bağ haline getiriyoruz ve bağladıktan sonra tarlaya tekrar bırakıyoruz. Zor değil ama sıcak olduğu için biraz zorluyor” şeklinde konuştu.

Taşköprü Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Oğuzhan Ertaş da, “Taşköprü’den sarımsak tarlasına okul harçlığımı çıkartmak için geliyorum. Traktör söktükten sonra sarımsakların bağlamasını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

9 yaşından beri Taşköprü’de sarımsak tarlasında çalıştığını söyleyen Şehriye Ersoy, “Sarımsağımızın her yeri ilaçtır, antibiyotiktir. Antibiyotik özellik içerdiği için evimizin gözbebeğidir. Bizim sarımsağımız ünlü bir sarımsaktır, Kastamonu’nun sarımsağıdır. Taşköprü sarımsağının festivalleri de yapılır. Bize misafir gelen konuklarımıza sarımsağımızı anlatırız. Bizlerin bütün emekleri ve kazançları sarımsaktan geliyor” diye konuştu.