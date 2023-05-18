Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Lider Gezer, doğuştan gelişen her göz kapağı düşüklüğünün ameliyat gerektirmediğini ifade ederek “Doğumsal göz kapağı düşüklüğünün, çocukta göz tembelliğine neden olup olmadığı uzman bir göz hekimi tarafından belli aralıklarla değerlendirilerek ameliyata ve zamanlamasına karar verilmelidir” dedi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Lider Gezer, çocukluk çağında rastlanan göz kapağı düşüklüklerine dair bilgiler verdi. Göz kapağını taşıyan kasların doğuştan zayıf olmasının değişik derecelerde düşüklüğe sebep olduğuna değinen Dr. Gezer “Bu sorunun doğuştan değil de sonraki dönemlerde ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri yaşa bağlı değişikliklerdir. Buna ek olarak yaralanmalar, uzun süreli kontakt lens kullanımı, alerjik hastalıklar, enfeksiyonlar ya da tümörler, bazı kas ve sinir hastalıkları bu soruna yol açabilir” diye konuştu.

Doğuştan rastlanan göz kapağı düşüklüğü yani literatürdeki adıyla “pitozis” sorunlarının genelinde; kapağı kaldıran kasın anormal gelişiminin gözlemlendiğini belirten Dr. Gezer “Her göz kapağı düşüklüğü hastalık belirtisi anlamına gelmez. Ancak bazı çocuklarda; yüzde 70 oranında tek taraflı kapak düşüklüğü gözlenirken, göz kapak kıvrımının olmaması, çocuğun rahat görebilmek için kaş kaldırma veya çene yukarı pozisyonda baş pozisyonu geliştirmesi gibi ek durumlar da görülebilir” dedi.

Doğumsal göz kapak düşüklüğüyle birlikte; şaşılık ve göz tembelliğinin de görülebildiğine dikkat çeken Dr. Gezer, göz tembelliğinin, göz bebeğini örten seviyedeki bir düşüklük veya görme kusuru derecesine bağlı olarak geliştiğini ifade etti. Kapağın göz bebeğini örttüğü durumda, kapağın uygun cerrahi operasyonla düzeltilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Gezer, “Göz tembelliğinin geliştiği durumlarda çocuğun 2-4 yaş arası okul çağından önce kapak simetrisinin sağlanmasını öneriyoruz. Tabi bu sadece estetik fayda değil, görüş alanını genişletmek gibi işlevsel bir fayda da sağlar” diye konuştu.

“Göz bebeği örtülmüyorsa ameliyat için 4 yaş beklenebilir”

Bebeklerde kapak düşüklüğü olduğunda, öncelikle üst kapağın göz bebeğini örtüp örtmediği değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Gezer “Eğer üst kapak, bebeklikte dahi görme sorunlarına yol açıyor, görüş alanını azaltıyorsa, gözün tembelleşmemesi için ameliyat tavsiye ediyoruz. Ancak göz bebeği hizasında bir örtülme yoksa ameliyat için 4 yaşa kadar beklenebilir” dedi.

Dr. Gezer, doğumsal göz kapağı düşüklükleriyle, “Marcus Gunn jaw winking” adı verilen çiğneme kaslarının hareketiyle bazı sendromik durumlarda da karşılaşıldığını; “Blefarofimozis” gibi ailevi olarak da görülebilen sendromlarda ise yine cerrahiyle uygun kapak pozisyonunun sağlanabildiğini dile getirdi.