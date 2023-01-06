Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2023 yılı kültürel sanatsal proje ve etkinlikleri çerçevesinde "Her Gencin Bir Şarkısı Olmalı" proje etkinliği gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2023 yılı kültürel sanatsal proje ve etkinlikleri çerçevesinde "Her Gencin Bir Şarkısı Olmalı" proje etkinliği gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir üniversite işbirliğinde üniversite ve lise gençliğinin müzik kültürüne katkı sağlamak, Türk müziğine ilgi ve gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen proje etkinliğinde Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Ses Sanatçısı Recep Alper Çevirel sahne aldı. Türk Müziği Konseri üniversitenin salonunda gençlerle birlikte seslendirilen şarkı ve türkülerle icra edildi.

Konser sonunda üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Ses Sanatçısı Recep Alper Çevirel’e hediye ve çiçek takdim etti.