Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehirde çalışma masası ve kütüphanesi olmayan öğrenci kalmayacağını duyurdu.

Vali Gökmen Çiçek, müjdeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiçek paylaşımında; "Ve projemize başlıyoruz. Mobilyanın başkenti Kayseri’de evlerinde çalışma ortamı olmayan öğrenci kalmasın istiyoruz. Kaymakamlarımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, sosyal yardımlaşma vakıflarımız sahadalar. Kayseri’de maddi durum nedeniyle çalışma masası ve kütüphanesi olmayan öğrencimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.