Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in çalışma masası ve kütüphanesi olmayan öğrencilere yönelik duyurduğu ’Her Ev Bir Okul’ projesine destek vererek, “Sayın valimizin çok değerli çağrısına ve projesine KESOB olarak biz de destek olacağız” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de ve ülke genelinde dikkat çeken bir projenin duyurusunu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Çiçek, Kayseri’de çalışma masası ve kütüphanesi olmayan öğrenciler için düşünülen proje hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Ve projemize başlıyoruz... Mobilyanın başkenti Kayseri’de evlerinde çalışma ortamı olmayan öğrenci kalmasın istiyoruz. Kaymakamlarımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, sosyal yardımlaşma vakıflarımız sahadalar. Kayseri’de maddi durum nedeniyle çalışma masası ve kütüphanesi olmayan öğrencimiz kalmayacak” ifadelerini kullanmıştı. Çiçek, desteklerin çığ gibi büyüdüğünü, “Her Ev Bir Okul projemize mobilyanın başkenti Kayseri’de kısa sürede destekler çığ gibi büyümeye başladı. Her zamanki gibi desteğini esirgemeyen tüm Kayseri’ye teşekkür ediyoruz. Kayseri’de çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenci kalmasın diyoruz” sözleri ile belirtmişti. Söz konusu projenin duyurulmasının ardından destekler gelmeye başladı. Bu çerçevede projeye bir destek de KESOB Başkanı Şeyhi Odakır’dan geldi. 33 binden fazla esnaf ve sanatkarı temsil eden, şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu KESOB’un başkanlığını yürüten Şeyhi Odakır, projeye birlik olarak destek vereceklerini söyledi. Konu hakkında açıklamalar yapan Başkan Odakır şu ifadelere yer verdi;

"Şehrimizin kıymetli Valisi Gökmen Çiçek beyefendi geçtiğimiz günlerde bir projenin duyurusunu yaptı. Duyuruda, şehrimizde durumu olmayan öğrencilere çalışma masası ve kütüphane temin edileceğine yönelik ’Her Ev Bir Okul’ isimli bir proje yürütüldüğü ifade ediliyor. Mobilyanın başkenti ifadesiyle zaten valimiz durumu özetlemiş ve Kayseri’nin duyarsız kalmayacağına inanarak ve bilerek bu proje için kolları sıvamış. Kayserimiz mobilyanın başkenti olduğu kadar, ticaretin de Ahiliğin de başkentidir. Ahilik anlayışıyla baktığımızda bu dayanışma duygusunun ne derece önemli olduğunu ve Kayseri’de böyle bir girişimin ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Esnaf dostu valimize bu proje için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Oldukça önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz. Biz de KESOB olarak bu projeye katkı sağlamak için bir çalışma yapıyoruz. Mobilyanın başkenti Kayseri’de sektörümüzün en önemli temsilcilerinden birisi de Birliğimize bağlı Mobilyacılar Odası’dır. Dolayısıyla KESOB olarak duyarsız kalmamız düşünülemez. Sadece Mobilyacılar Odamız özelinde değil, 41 odasıyla ve 33 bin esnaf ve sanatkarıyla KESOB olarak projeye nasıl katkı sağlayabileceğimize çalışıyoruz. Çalışmalarımız neticelendiğinde de ayrıca bilgilendirme yapacağız. Son olarak esnaf dostu Valimiz Gökmen Çiçek’e teşekkürlerimizi sunuyor, bu kıymetli projeye desteklerimizi iletiyoruz. Hiçbir öğrencimizin çalışma masasız kalmaması, kitaptan kütüphaneden mahrum kalmaması adına elimizi taşın altına koyacak ve elimizden ne gelirse yapmaya gayret edeceğimizi belirtmek istiyor, destek olan herkese teşekkür ediyorum.”