Eskişehir’de bulanan Çağfen Koleji, düzenlediği etkinliklerden elde ettiği gelirleri bu yıl 815 bin liralık sosyal anlamda yardımda bulundu.

Eskişehir’de bulunan Çağfen Koleji, verdiği nitelikli eğitimin yanı sıra organize ettiği sosyal etkinliklerde çevresine ve diğer eğitim kurumlarına adeta örnek gösteriliyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken kurum çevresinden de takdir topluyor. Bilimden sanata birçok dalda öğrencilerinin farklı yönlerini keşfetmesine olanak sağlayan Çağfen Koleji, her yıl bu planlanmalar konusunda ciddi mesailer sarf ediyor. Etkinliklerden elde edilen gelirleri sosyal yardımlaşma için kullanan Çağfen Koleji, bu yolla da güçlü insan ilişkilerinin temelini sağlam bir biçimde atıyor. Böylelikle Çağfen Koleji verdiği eğitimin yanında bulunduğu bölgeye de değer katmayı ihmal etmiyor. O çalışmalardan en önemlisi olan ‘Al götür oku getir’ başlıklı proje ile okul, 4 mahalleye biner kitap kapasiteli kütüphane açarak insanların okuma alışkanlığını pekiştirmesini hedefliyor.

“Bu sene yaklaşık 815 bin liralık sosyal anlamda yardımda bulunduk”

Yapılan etkinlikler hakkında konuşan Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Bu sene yaklaşık 815 bin liralık sosyal anlamda yardımda bulunduk. Sanırım Eskişehir’in ve bölgenin en büyük sosyal yardım yapan okulu olma unvanını da almış olduk bununla birlikte. Yaptığımız her etkinlik ve her çalışmayı bir şekilde bağışa doğru yönlendiriyoruz. Yani ne demek bu; tiyatro gösterisi yapıyorsak eğer tiyatronun biletini satıp parasını topluyoruz. İhtiyacı olan ailelerin çocuklarına kışın bot yardımı yapıyoruz. 4 tane mahallemizin muhtarlıklarına 4’der adet biner kitaplık kütüphane kurduk. Amacımız artık mahallelerin hepsinde okuma alışkanlığının iyice arttırılması bu kampanyanın adına da ‘Al götür oku getir’ diyoruz. Bununla birlikte yürüttüğümüz her projede sosyal yardım bizim için en vazgeçilmez unsurumuz. Bu sebeple kendimizi artık Eskişehir’in ve hatta bölgenin bu konudaki öncü kurum olmasını içinde elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilinmesini istiyorum” dedi.

“Amacımız her mahalleye bir kütüphane kurmak”

Okulların sadece eğitim vermediğine bunun yanında bulundukları bölgeye değer kazandırdığının altını çizen Serkan Zengin, “Okullar sonuçta sadece kendi çocuklarına eğitim veren değil, okullar bulundukları bölgeye değer katan anlam katan ve o bölgenin kültürel ve sosyal anlamda gelişmesini sağlayan kurumlardır. Bizler şehrimize ve ülkemize sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Amacımız her mahalleye bir kütüphane kurmak. Bu düşünceyle yola çıktık ve burada öğrencilerimizin desteği öğrenci kulüplerimizin desteğiyle süreci yönetiyoruz. Bizim tek isteğimiz Eskişehir’e hizmet eden kamu kurum ve kuruluşlarına bir okul olarak eğitim şehri Eskişehir olduğunu göstermek adına destek sağlamak ve arkalarında yürüttükleri projeleri emek vermek” diye konuştu.