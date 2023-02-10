Eskişehir Çarşı Camiinde kılınan sabah namazı sonrasında hayır sever esnaflar tarafından çorba ikram ediliyor.

Eskişehir Çarşı Camiinde kılınan sabah namazı sonrasında hayır sever esnaflar tarafından çorba ikram ediliyor.

Sabah namazı esnaf buluşması, sabah ezanından sonra okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sabah namazı tesbihat-zikir’in yapılmasından sonra hayır sever camii cemaati tarafından hazırlanan çorba cemaate ikram ediliyor. Camii imam hatiplerinden Ali Osman Ersen, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde cemaatimiz arasında sevgi, kardeşlik ve hoşgörü bağının kuvvetlendiğini gördük. Her Cuma bir cemaatimiz, camiye gelen cemaatimize çorba ikram ediyor. Bunu gelenek haline getirip sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.