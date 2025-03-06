Yeşim Grup’un Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) iş birliğiyle Türkiye ve Mısır’da eş zamanlı olarak yürüttüğü "Her Coğrafyada Önce İnsan" projesi kapsamında Kahire’de düzenlenen tanıtım toplantısıyla ilk kez 10. Ramazan Lisesi öğrencileriyle fiziksel olarak bir araya geldi.

Yeşim Grup ve Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) iş birliğiyle Türkiye ve Mısır’da eş zamanlı olarak yürütülen "Her Coğrafyada Önce İnsan" projesi, gençlere gönüllülük, aktif vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularında bilinç kazandırmaya devam ediyor. Bursa’da üniversite ve lise öğrencileriyle yüz yüze, Mısır’da ise online olarak sürdürülen projede, ilk kez Mısırlı lise öğrencileriyle fiziksel olarak bir araya gelindi. Yeşim Grup’un kurucularından merhum Şükrü Şankaya’nın gönüllülük ve yardımseverlik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında, 10. Ramazan Lisesi öğrencileri Kahire’deki Jade Tekstil fabrikasında ağırlandı. Buluşmaya, Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Jade Tekstil Kahire Genel Müdürü Mohamed Sameh, Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Jade Tekstil Kurumsal İletişim Ülke Müdürü Moataz Abu Bakr ve ÇEKVAK Proje Yöneticisi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu katıldı.

Projeyle ilgili duygularını ifade eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, "Rahmetli babam, merhum Şükrü Şankaya’nın eğitime ve ‘Önce İnsan’ anlayışına verdiği değer doğrultusunda, beş yıl önce başlattığımız bu projenin, Türkiye sınırlarını aşarak üretim yaptığımız Mısır’a yayılması bizim için büyük bir gurur kaynağı. İnsana yapılan yatırımın en değerli sermaye olduğuna inanarak ilerliyoruz. ‘Önce İnsan’ anlayışını farklı coğrafyalarda yeşertmek ve bu prensibi sürdürülebilir kılmak, bu yolculuğun en kıymetli kazanımlarından biri. Eğitim ve insan odaklı yaklaşımımızla, geleceğe değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Dört gün süren ziyaretin ilk gününde, ÇEKVAK Proje Yöneticisi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu, proje yürütücüleri ve okul yönetimi öğrencilerle buluşarak bilgi paylaşımında bulundu. İkinci günde ise öğrencilere okulda teorik ders verilerek gönüllülük, toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı. Daha sonra saha çalışması için Jade Tekstil İsmailiye fabrikasına giden öğrenciler, Jade Kreşi’ndeki miniklerle buluştu. Kreş’teki miniklerle oyunlar oynayan öğrenciler, el işi etkinlikleri de gerçekleştirerek teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Jade Tekstil İsmailiye Genel Müdürü Farhan Ifram, öğrencilere Jade Tekstil’i tanıtarak sektörle ilgili farkındalık oluşturacak bilgiler paylaştı.

Buluşmanın üçüncü gününde çoğulculuk, demokrasi, katılım ve insan hakları gibi temel kavramlar üzerine teorik bir eğitim alan öğrenciler, ardından Mısır Gıda Yardım Merkezi’nde yardım kolileri hazırlayarak gönüllülüğün uygulamalı önemini deneyimledi. Dördüncü ve son gün gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından, bir yetimhaneye gidilerek renkli keçeler ve kullanılmayan kumaşlarla oyuncaklar üretildi ve bu hediyeler yetimhanedeki çocuklara armağan edildi. Bu ziyaretle birlikte, Yeşim Grup ve ÇEKVAK heyeti, öğrencilerle doğrudan temas kurarak iş birliğini güçlendirdi.

Yeşim Grup tarafından beş yıl önce Bursa’da başlatılan proje, son 2 yıldır Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) aracılığıyla yürütülüyor. Bu yıl iki farklı ülkede iki dilli olarak yoluna devam eden "Her Coğrafyada Önce İnsan" projesi, Bursa OİB Otomotiv Lisesi ve Uludağ Üniversitesi ile birlikte yurt dışı paydaşı olarak 10. Ramadan Lisesi’nin de dahil edilmesiyle Mısır’da da uygulanmaya başlandı. Bir eğitim yılı boyunca devam edecek projeyle öğrencilere gönüllülük, aktif vatandaşlık ve "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" doğrultusunda farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Projeye katılan öğrenciler, eğitim yılı sonunda sertifika almaya hak kazanacak.