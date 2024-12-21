Samsun’da bir hastane, bünyesinde doğan bebekler adına fidan dikimi yaptı. Proje kapsamında 300 fidan toprakla buluşturulacak.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi tarafından yapılan "Birlikte Büyüyelim Projesi" ile yöneticiler ve çalışanlar tarafından, hastanede doğmuş bebekler için fidan dikim etkinliği düzenlendi. İlk olarak 28 bebek adına İlkadım ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi yanında bulunan ağaçlandırma alanına servi fidanı dikildi. Proje kapsamında 300 fidan dikimi yapılacak. Ayrıca hastanede her yeni doğan bebeğin adına da yine aynı alanda fidan dikilecek.

Büyük Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, "Güzel ve mutluluk veren bir proje. Her yeni doğan bebeğin adına fidan dikiliyor. Önemli olan bunların korunabilmesi ve devamının gelebilmesidir. Güzel bir şey başlatıldığında istikrarlı olması ve onun devam ettirebilmesi önemlidir. Hep birlikte arkadaşlarla bunu sahiplenirsek güzel olur. Bizim kendi hastanemizde ayda 100’ün üstünde doğum oluyor. Aileler mutlu, biz mutluyuz. Sonunda kazanan bölgemiz, ülkemiz olsun inşallah" dedi.

Aileler de tüm çocukların sağlıklı, geleceğe umutla bakan iyi bir nesil olarak hayatlarını sürdürmesini dileyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.