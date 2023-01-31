“Her Ay Bir Konu Bir Konuk’’ projesi ile Ağrı İl Müftülüğü gençlere yönelik farklı isimlerin katılımıyla Kur’an kurslarında programlar organize ediyor.

“Her Ay Bir Konu Bir Konuk’’ projesi ile Ağrı İl Müftülüğü gençlere yönelik farklı isimlerin katılımıyla Kur’an kurslarında programlar organize ediyor.

Bu nedenle düzenlenen yılın ilk programında, İl Müftüsü Celal Büyük, Yatılı Bölge Kur’an Kursunda, hazırlık yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Müftü Büyük, “Dijital Çağda Değerleriyle Müslüman Kalmak" konusunda gençlere hitap ederek şu ifadelerde bulundu:

“Bu dönemlerinizi iyi geçirmelisiniz. Gelecek için hayaller kurun ama hayal kurmakla da kalmayın gerçekleştirmek için çalışın buna kendinizi hazırlayın. Unutmayın ki bu toplum sizinle güzelleşecek."

Öğrencilerle sohbetin ardından Müftü Büyük başkanlığında kurs yönetici ve öğreticileriyle "İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Kemal Arpacı hazır bulundu.