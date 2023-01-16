Mersin Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün ortak projesi ’Her ay 1 branş tanıtımı’nın ilki olan bocce sporu tanıtımı, Sayapark Alışveriş Merkezi Açık Hava Meydanında her yaştan insanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Voleyboldan basketbola, satrançtan tenise, yelkenden sualtı sporlarına kadar birçok branşta yıl boyu branş bazında yapılan sporları ön plana çıkarıp, tanıtımını yaparak özellikle çocuklar ile gençlerin ilgi ve yetenek alanlarına göre bu spor dallarına yönelmelerini teşvik etmenin amaçlandığı projede, belirlenen 12 branştan her birinin tanıtımı belirtilen ay içerisinde halkla buluşacak.