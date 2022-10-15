Turbo bakım ve kurulum aşamasından bahseden Eskişehirli araba tamircisi Yücel Yaşasın, “Mühendislik bir işçilikte çalışılması halinde her araca turbo takılabilir” dedi.

Turbo bakım ve kurulum aşamasından bahseden Eskişehirli araba tamircisi Yücel Yaşasın, “Mühendislik bir işçilikte çalışılması halinde her araca turbo takılabilir” dedi.

Eskişehirli vatandaşlar kış ayları öncesi araçlara bakım yaptırmak için oto sanayinin yolunu tutuyor. Özellikle son zamanlarda işlerin yoğunluğunun daha da arttığını ifade eden turbo tamircisi Yücel Yaşasın, turbo kurulum aşamasından ve bakımından bahsetti. Turbo kurulumunda bir mühendis gibi çalışıldığı takdirde mekanizmanın her arabaya uyum sağlayabileceğini ifade eden usta Yaşasın, “Turbosu olmayan araçlara kurulum yapıldığında mutlaka yazılıma ihtiyaç duyuluyor” şeklinde konuştu.

“Yazılımsız otomotivleri yerinden oynatmak güçtür”

“Turbo, eski model araçlara takıldığında kapak başta olmak üzere piston çapları ve egzozunun değişmesi gerekiyor” diyen Yaşasın, “Aracın daha rahat bir şekilde nefes alıp verebilmesi için gereken test ve kontrolleri yapmak zorundayız. Özellikle turbosu bulunmayan otomobillere, sistemin kurulumundan sonra mutlaka yazılım atıyoruz. Çünkü gerekli yazılımlara sahip olmayan otomotivler yerinden oynatmak zor oluyor. Tüm bu süreçlerin sonrasında enjektör ile turbonun verdiği hava birbirini tamamlıyor ve yanma odasında değerli bir gaz çıkış oranı sağlanıyor” dedi.

“Araba ilk 10 dakika boyunca çalıştırılmalı ve ısındırılmalıdır”

Turbolu araçların bakımı için özellikle yağ ve hava filetlerinin kilometresi gelmeden değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Yaşasın, “Soğuk havalarda ya da günün erken saatlerinde araba, ilk 10 dakika boyunca yerinden kıpırdamadan çalıştırılmalı ve ısındırılmalıdır. Eğer ısınmazsa gelen yağ katılaşıyor ve bu durum da turboya sararak arızalara sebep verebiliyor” diyerek alınması gereken önlemleri anlattı.

“Balansını 100 bin devirden alıyoruz”

Sıfır bir turbo kurulumunun yüksek maliyetlerde olduğunu aktaran Yaşasın, “Orijinal bir turbo tamirinde önce sorun teşhis edilir. Mil, kanat veya tamir takımları kontrolü sağlanır. Eğer bu parçalar bozuksa elimizdeki sıfır ekipmanlar ile değiştirip tekrar makineye bağlıyoruz. Balansını 100 bin devirlerden alıp teste tabi tutuyoruz ve gerekli aşamalarda geçtiğine emin olunca da aracı müşteriye teslim ediyoruz” diye konuştu.