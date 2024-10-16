Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal risk haritası çalışmalarını başlattıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsinin haritalanacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin "sosyal risk haritası" olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak." diye konuştu.

Bu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek." ifadesini kullandı.

Pilot çalışma başlattıklarını da aktaran Göktaş, sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacaklarını vurguladı.

Bakan Göktaş ayrıca bir gazetecinin, ailelere yönelik danışmanlık hizmetine ilişkin sorusu üzerine de, sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulguların ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Göktaş, yurt genelinde uygulamayı planladıkları "Aile Rehberi Sistemi" modelinin de detaylarından bahsetti.