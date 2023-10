Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yılmaz, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, her sekiz kişiden birinde ruh sağlığı probleminin görüldüğünü söyledi.

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu; 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü temasını 2023 yılı için “Ruh Sağlığı Evrensel Bir İnsan Hakkıdır” olarak belirledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yılmaz, Dünya Ruh Sağlığı günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

1992 yılından bu yana 10 Ekim tarihinin Ruh Sağlığı Günü olarak kutlandığını ifade eden Yılmaz, “Ruh sağlığı ve hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim’de kutlanmaktadır. Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri çerçevesinde ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylerin sesini duyurabilmek, toplumda ruh sağlığı sorunları konusunda farkındalık oluşturmak, damgalamanın önüne geçebilmek, ruh sağlığı sorunlarının önlenmesine ve tedavisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Her yıl Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından belirlenen tema çerçevesinde kutlanmaktadır. Bu çerçevede 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü teması 2023 yılı için ’Ruh Sağlığı Evrensel Bir İnsan Hakkıdır’ olarak belirlenmiştir” dedi.

“8 kişiden 1’i ruh sağlığı sorunu yaşıyor”

Ruh sağlığının insanlar için temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Her kim ve her nerede olursa olsun, herkesin ulaşılabilecek en yüksek standartta ruh sağlığına sahip olma hakkı vardır. Bu hak, ruh sağlığı risklerinden korunma hakkını, mevcut, erişilebilir, kabul edilebilir ve kaliteli bakım hakkını ve özgürlük, bağımsızlık ve topluma dâhil olma hakkını içermektedir. İyi bir ruh sağlığı, genel sağlığımız ve refahımız için hayati önem taşımaktadır. Dünya genelinde her sekiz kişiden biri ruh sağlığı sorunlarıyla yaşamaktadır. Bu durum bireylerin aynı zamanda fiziksel sağlıklarını, ekonomik refahlarını ve diğer insanlarla kurdukları iletişimi etkilemektedir. Yine ruh sağlığı sorunları özellikle ergenler ve gençler arasında da giderek artan önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tablo, ruh sağlığına her zamankinden daha fazla öncelik verilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Ruh sağlığı sorunlarına sahip olmak hiçbir zaman bir kişiyi insan haklarından mahrum bırakmak veya kendi sağlığıyla ilgili kararlardan dışlamak için bir neden olmamalıdır. Yine de dünyanın her yerinde, ruh sağlığı sorunları olan kişiler çok çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kalmaya devam etmektedir. Birçoğu toplum hayatından dışlanmakta, birçoğu ise ihtiyaç duydukları ruh sağlığı hizmetlerine erişememekte veya yalnızca insan haklarını ihlal eden hizmetlere erişebilmektedir. Hiç kimsenin ruh sağlığı hizmetinden mahrum bırakılmaması gerekmektedir. Ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, herkesin bu evrensel haktan faydalanabilmesi ve ihtiyaç duydukları kaliteli ruh sağlığı hizmetlerine erişebilmesi için dünya genelinde acil önlemlerin alınması oldukça önemlidir" ifadelerine yer verdi.