Türkiye’de yılda yaklaşık 80 bin kişinin tütün ve tütün ürünleri sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Dünya genelinde ise sigara, her yıl yaklaşık 8 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor. 6 saniyede bir insanlar sigara sebebiyle hayatını kaybederken, 20 kronik ve 50 ölümcül hastalığa yol açtığı unutulmamalıdır. Sigara içenlerin akciğer kanseri geliştirme riski, içmeyenlere göre 20 kat daha fazladır" dedi.

Sigara kullanımının sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerinin dünya genelinde ve Türkiye’de ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Dünya genelinde 1,5 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı bilinmektedir. Dünya genelinde 2021 yılında yaklaşık 1,5 milyar insanın sigara içtiği tahmin edilmektedir. Bu sayının 2025 yılında 1,7 milyara ulaşması beklenmektedir. Sigara 20 kronik hastalık ve 50 ölümcül hastalığa yol açmaktadır. Sigara, özellikle akciğer kanserinin başlıca sebebidir. Akciğer kanseri vakalarının yüzde 90’ından sorumludur. Sigara içenlerin akciğer kanseri geliştirme riski, içmeyenlere göre 20 kat daha fazladır. Sigara her 6 saniyede bir kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Her 5 sigara içicisinden birinin erken yaşta hayatını kaybetmektedir. Bu durum, her saat başında dünya genelinde sigara nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının, tam dolu bir jumbo jetin düşmesiyle hayatını kaybedecek insan sayısına denk geldiğini gösteriyor" dedi.

Sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerin de büyük risk altında olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, pasif içiciliğin akciğer kanseri riskini yüzde 32 oranında artırdığını ifade etti. "Pasif içiciler, sigara içenlerin maruz kaldığı dumanın daha zararlı bir kısmını solurlar, bu da onların sağlıklarını daha fazla tehlikeye atar" diyen Burgazlıoğlu, sigarayı bırakmak isteyenlere ise önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye’nin tütünle mücadelede ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Sigara bırakmak mümkün. Bu süreçte karamsarlığa düşmemek ve güçlü bir motivasyonla hareket etmek çok önemlidir. Bırakma sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Gerçekten istemek, motivasyonu yüksek tutmak, sigara hatırlatıcılarından uzaklaşmak, fiziksel ortamı değiştirmek ve isteklerle başa çıkmak. Sigarayı bırakmada zorlanan kişilerin yalnızca kendi başlarına değil, profesyonel destek alarak daha sağlıklı bir şekilde bu süreci yönetebilir. İster iş yerindeki hekimlerden, ister bir sağlık kuruluşundan profesyonel yardım almanın, bırakma sürecini daha verimli hale getirebileceği unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.