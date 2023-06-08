Eskişehir’de her geçen gün nüfusla birlikte araç sayısının artması sonucu trafik problemleri çığ gibi büyüyor.

Eskişehir’de yaşanan trafik problemleri her geçen gün büyüyor. Hızla artan kent nüfusu 900 binin üzerine çıkarken, araç sayısı da doğru orantılı şekilde yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan verilere göre Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı da 324 binin üzerine çıktı. Yaklaşık olarak her 3 kişiye 1 araç düşen Eskişehir’de, trafik problemleri de neredeyse aşılamaz noktaya geldi.

Kent merkezindeki Cengiz Topel Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Sakarya Caddesi gibi şehrin trafik yükünün birçoğunu sırtlayan caddelerde ikinci şeride park eden duyarsız sürücüler, problemlerin artışına davetiye çıkartıyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluğun artmasında en büyük etken hatalı parklar oluyor.