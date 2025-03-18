Uzm. Dr. Hülya Deveci, yeni doğmuş her 100 bebekten 6’sında gözyaşı kanalı tıkanıklığı görüldüğüne dikkat çekerken, bu durumun genellikle yaşamın ilk yılı içerisinde düzeldiğini söyledi. Gözyaşı yolunda bir darlık veya açılmamış bir zar oluşumu nedeniyle bu sorunun ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Deveci, "Yeşil çapaklanma olduğunda antibiyotikli damla ve merhem öneririz. Ayrıca günde 30-40 kez olacak şekilde burun ile göz birleşme bölgesindeki gözyaşı kesesi bölgesine basınç uygulayarak yapılan masaj etkili olacaktır." dedi.

Acıbadem Kent hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Deveci, yenidoğanda gözlerde kızarıklık sulanma ve çapaklanma ile seyreden durumlar hakkında bilgi verdi. Yeni anne baba olmuş kişilerin bebeklerinde doğumdan sonra herhangi bir sağlık sorunu çıkması halinde büyük kaygı yaşadığını belirten Uzm. Dr. Deveci, "Anne babaları endişelendiren sorunlardan biri de bebeklerinin gözlerinde ortaya çıkan kızarıklıklar, sulanma ve çapaklanmadır. Bu belirtiler yenidoğan konjonktivitleri, yenidoğan gözkapağı ve kirpik anomalileri ile yenidoğan gözyaşı kanal tıkanıklıkları gibi hastalıklarda görülür." diye konuştu.

Kimyasal, bakteri ya da virüs nedenli olabilir

Yenidoğan konjonktivitinin doğumdan sonraki ilk ayda görüldüğünü, alerjik, kimyasal veya enfeksiyöz (enfeksiyon yapan) nedenli olabileceğini belirten Uzm. Dr. Deveci, "Gözlerde kızarıklık, gözkapaklarında şişlik ve akıntı ile karakterizedir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "En sık neden kimyasal irritanlar, bakteriler ve virüslerdir. Doğumdan hemen sonra enfeksiyon gelişimini önlemek amacıyla bebeklerin gözüne gümüş nitrat solüsyonu damlatılır. Bu alerjik reaksiyona neden olup kızarıklık ve sulu akıntıya yol açabilir. Bu durumun birkaç gün içinde geçmesini bekleriz. Doğumdan sonraki 2-5. günlerde başlayan sarı yeşil renkli aşırı bir çapaklanma, gözlerde kızarıklık ve gözkapaklarını açamama ile seyreden Gonokok enfeksiyonudur. Bakteri kaynaklı bu enfeksiyonun mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Göz kaybına kadar varabilen ağır sonuçlara neden olabilir. Klamidyal konjonktivit ise doğumdan sonra 5-19 günler arasında başlar. Yenidoğan konjonktivitli olgularda en sık izole edilen mikroorganizmadır. Önce beyaz sulu sonrasında yeşil çapaklanmaya neden olur. Gözkapakları ve göz konjonktivası ödemlidir. Tedavi edilmezse korneada kalıcı lekelenmeye yol açar ve görme kaybı gelişebilir. Ayrıca klamidya enfeksiyonları yenidoğanda zatürre nedenidir mutlaka tedavi edilmelidir. Yenidoğanda görülen diğer bir enfeksiyon Herpesvirüs (uçuk virüsü) enfeksiyonudur. Genital herpes virüs enfeksiyonu bulunan annelerden normal doğum sonucu bulaş ile ortaya çıkar. Doğum sonrası ilk iki haftada ortaya çıkar. Hem konjonktıvit hem de kornea tutulumu ile burada ülser gelişimi ile karakterize keratit nedenidir. Kalıcı korneal hasar gelişebileceğinden antiviral ilaçlar ile tedavi edilmelidir. "

Masaj etkili oluyor

Öte yandan Uzm. Dr. Deveci, yenidoğan gözyaşı kanal tıkanıklığının her 100 yenidoğanın 6’sında görüldüğünü vurguladı. Deveci, "Doğumu takiben veya gözyaşı üretimi biraz daha geç başladığından birkaç hafta içinde ortaya çıkan belirti gözyaşının devamlı dışarıya akması ve özellikle sabah uyandığında belirgin gözlenen gözkapağı çevresinde kızarıklık ve çapaklanmadır." Dedi ve şunları söyledi: "Bu durum genellikle yaşamın ilk bir yılı içerisinde düzelir. Alt ve üst kapak göz pınarları ile başlayıp burun içine kadar devam eden gözyaşı yolunda bir darlık veya açılmamış bir zar oluşumu nedeniyle gözlenir. Tedavi olarak yeşil çapaklanma gözlendiğinde antibiyotikli damla ve merhemlerin kullanılmasını öneririz. Ayrıca günde 30-40 kez olacak şekilde burun ile göz bileşme bölgesindeki gözyaşı kesesi bölgesine basınç uygulayarak yapılan masaj etkili olacaktır. Masaj ile açılmazsa bir yaş sonrasında probing denilen gözyaşı kanalı sondalama işlemi yapılmaktadır. " diye konuştu.