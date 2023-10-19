Medicana Sivas Hastanesi meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde Şehirli Kadınlar Derneği ile bir araya gelerek meme kanseri farkındalık semineri düzenledi.

Hastanenin toplantı salonun da düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Şehirli Kadınlar Derneği Üyeleri ve STK’lar katılım sağladı. Seminere; Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Özden, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Celal Alandağ, Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan konuşmacı olarak katıldı.

“Kontroller ihmal edilmemelidir”

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, meme kanserinin erken evrede tespitinin önemine değinerek “ Meme kanserinde erken tanı en önemli silahımız, erken evrelerde tespit edilen kanser hücreleri tamamen yok edilebiliyor ve sağ kalım süresini olumlu etkiliyor. Her 10 kadından 1’i hayatı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Kendi kendine muayene başta olmak üzere rutin kontroller ihmal edilmemelidir. Aile öyküsü olan ve risk grubunda olan hastalar ise takiplerini daha sıkı yapmalıdır” dedi.

Seminer sonrası teşekkür konuşması yapan Şehirli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşegül Coşkun; "Meme Kanseri Farkındalık ayı sebebiyle kadınlarımızı bilinçlendirmek, daha sağlıklı kadın daha sağlıklı toplum olmak adına dernek olarak böyle bir etkinlik planladık. Böylesine anlamlı bir farkındalıkta bizlere ev sahipliği yaptığınız için Medicana Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.