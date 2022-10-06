Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Şahan, “Bebeğinizin gözleri yaşarıyor ve çapaklanıyorsa gözyaşı kanal tıkanıklığı yaşıyor olabilir” diyerek hastalığın doğru masaj yöntemleri ile tedavi edilebileceğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Şahan, “Bebeğinizin gözleri yaşarıyor ve çapaklanıyorsa gözyaşı kanal tıkanıklığı yaşıyor olabilir” diyerek hastalığın doğru masaj yöntemleri ile tedavi edilebileceğini söyledi.

Gözyaşı kanalının alt kısmındaki kapakçığın doğuştan kapalı olması nedeniyle gözyaşının göz üzerinde birikmeye başlaması olarak tanımlanan doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklığı, her 10 bebekten 5’inde görülüyor. Belirtileri nedeniyle sıklıkla alerji ile karıştırılan hastalık, genellikle tek gözde sulanma, kızarıklık, çapaklanma ve tedavi edilmediği durumlarda enfeksiyona neden oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Şahan, doğru masaj yöntemleriyle sorunun ortadan kalkacağını söylerken erken tedavi yapılmayan durumlarda cerrahi yöntemlere tıkanıklığın açıldığını ifade etti.

Üst göz kapağının altında yer alan lakrimal gland adı verilen bez tarafından sürekli üretilen gözyaşının fazlası, göz kapaklarının iç kenarında bulunan kanallar yardımıyla buruna kadar. Gözyaşı kanalının alt kısmında yer alan kapakçığın doğumdan sonra açık olmasının beklendiğini ancak bazı bebeklerde bu kapakçığın doğum sonrası dönemde kapalı kalabildiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Şahan, “Bunun sonucunda gözyaşı göz üzerinde birikmeye başlar. Bu duruma doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklığı adı verilmektedir” dedi.

Bu belirtilere dikkat

Doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklığının belirtilerini sayan Op. Dr. Şahan, “Aileler, genellikle bebeklerinin gözünde sulanma ve sık tekrar eden çapaklanma olduğunu belirtir. Tanı için gözyaşının dışarı doğru aktığını görmek veya göz kapağı kenarında biriktiğini görmek genellikle yeterlidir. Eğer o anda çapaklanma varsa tabloya enfeksiyon da eklenmiş demektir Enfeksiyon antibiyotikli damlalarla tedavi edilir fakat gözyaşı kanalı tıkanıklığı damla tedavisi ile düzelmez. Etkilenen gözde sulanma yine devam eder. Tanı için Boya Kaybolma Zamanı adı verilen test yapılır. Sürenin uzadığı görülünce tanı doğrulanır” diye konuştu.

Erken dönemde masaj tedavisi uygulanıyor

Gözyaşı kanalındaki kapakçığı açmak için, erken dönemde masaj önerdiklerini ancak masajın doğru şekilde yapılmasının önemli olduğunu belirten Op. Dr. Şahan, “Göz kapaklarının iç kısımda (burun köküne yakın) birleştiği alana pompalama hareketi yapılarak uygulanmalıdır. Gün içinde masaj tekrar edilmelidir. Masajın en etkili olduğu dönem ilk 6 aydır. Özellikle 1 yaşından sonra şikayetler devam ediyorsa gözyaşı kanalındaki tıkanıklığı açmak için sondalama operasyonu yapılmalıdır. Gerekli durumlarda ise cerrahi yöntemlerle silikon tüp entübasyon ve diğer işlemler de uygulanabilir” sözlerine yer verdi.