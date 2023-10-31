Hepsiburada, Kasım ayında hem müşterilere hem de KOBİ’lere kazandıracak planlarını açıkladı. Şirket, 1 Kasım itibarıyla yapacağı kampanyalarla, toplamda hane halkına 4 milyar TL destek ile müşterilerinin hem cebini rahatlatacak hem de ülke ekonomisine katkı sunacak.

Efsane Kasım, Hepsiburada’nın özel indirim, kampanya ve ödeme avantajlarıyla 1 Kasım’da başlıyor. E-ticaret platformu, Efsane Kasım’da milyonlarca çeşit üründe büyük indirimlerin yanı sıra, müşterilerine Hepsiburada Limiti ile kredi limitine takılmadan taksitli ödeme imkanı sunacağını açıkladı. Hepsiburada Limiti kredi kartı limitinden düşmeyecek. Ayrıca ödeme kolaylıkları platformdaki 101 bini aşkın satıcının da yıl içindeki en yüksek ciroyu elde etmesine katkı sağlıyor.

Efsane Kasım için tüm paydaşlarıyla beraber hazırlanan e-ticaret platformu, yılın en önemli alışveriş dönemi ile ilgili hedefleri Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün sözcülüğünde düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

“Hane ekonomilerine 4 milyar TL katkı sağlayacağız”

Alışverişte dünyanın en önemli dönemi Efsane Kasım’ı Türkiye’ye 7 yıl önce getiren ‘ilk e-ticaret şirketi’nin Hepsiburada olduğunu belirten Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “2022’nin Kasım ayında 207 binden fazla kampanya düzenledik ve siparişlerde 2 kat artışla 30 milyon ürün sipariş edildi. Şirket olarak geçen yıl, Efsane Kasım döneminde yapılan indirimli ve avantajlı kampanyalarla hane bütçelerine yaklaşık 1 milyar TL’lik destekte bulunduk, bu yıl ise hane bütçelerine toplam 4 milyar TL’lik destek sağlama hedefliyoruz. Şirket satıcılarının yeni rekorlara imza atacağını hem de müşterilerin bu Efsane Kasım’da yapılacak kampanyalarla en uygun fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla ihtiyaçlarını karşılayacak” şeklinde konuştu.

“Sınırlı stokları 1-5 Kasım’da sunuyoruz”

Geçtiğimiz Kasım’da Hepsiburada kampanyalarıyla tam 64 bin eve giren airfryer’ın olduğunu belirten Gökçetekin, “Bu yıl ise kablosuz süpürgelerin revaçta. Ayrıca son dönemde scooter ve elektrikli motosiklete de yoğun ilgi var. Bu Kasım’da bu ürünlerde de uygun avantajlar sunacağız. Kasım ayında kampanyalarla ailelerin bütçelerini rahatlatırken, Hepsiburada iş ortaklarına da kazandıracağız. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız, taşımacılarımız, 101 binin üzerinde iş ortağımız ile Efsane Kasım’a efsane hazırlandık. 30’un üzerinde kategoride yer alan 195 milyon ürün çeşidini Hepsiburada kullanıcılarına Efsane Kasım avantajlarıyla sunacağız. Bu doğrultuda, iş ortaklarımıza da HepsiAd reklam çözümleri desteği vererek satışlarını artırmalarına, arama sonuçlarında daha fazla görünürlük elde ederken daha üst sırada görünmelerini, mağaza ve ürün bilinirliklerinde artış sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye ve dünyanın en önemli markalarının platformumuz için ayırdığı sınırlı sayıda çok özel fiyatlı ürünleri 1-5 Kasım arasındaki Marka Günlerinde sunacağız” ifadelerini kullandı.

“LinkGelir ile aylık 50 bin TL’ye herkese kazanç fırsatı sunuyoruz”

LinkGelir ile kullanıcılara aylık 50 bin TL’ye kadar Hepsipara kazanma imkanı da sunacaklarını belirten Gökçetekin, “Herkesin kullanabileceği Link Gelir ile özellikle kadınların ve öğrencilerin geçimine destek olunuyor. Uygulamayı kullananların yüzde 60’ından fazlasını kadınlar oluşturuyor. LinkGelir’de başta ev hanımları olmak üzere 25 bin kadına fenomen olma hakkı vereceğiz. Bu sayede aylık 50 bin TL’ye kadar kazanabilecekler” dedi.

“1-5 Kasım`da milyonlarca ürün dakikalar içinde bitecek”

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise, Kasım ayının e-ticaret için sadece alışverişin uygun fiyatlarla yapıldığı bir ay değil, iş ortaklarının da yılın en büyük cirosunu elde ettikleri dönem olduğunu belirterek, “Efsane Kasım ile hem iş ortaklarımıza hem de tüketicilere kazandırmaya devam ediyoruz. Bu yıl da özellikle 1-5 Kasım tarihleri arasında sınırlı stoklarda uygulanacak kampanyalarla dakikalar için tükenecek ürünler olduğunu öngörüyoruz. Ayrıva, efsane Kasım’ın ülkemizin ekonomisine kaldıraç olma görevi de var. Bu yıl da yeni rekorlara imza atmak için satıcılarımız, entegratörlerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Efsane Kasım’da, ay boyunca farklı marka ve kategorilerde renkli ve özel kampanyalarla tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunacağız” dedi.

“Kasım ayında 120 bin telefon, 3 milyon çorap, 200 otomobil satmayı hedefliyoruz”

Efsane Kasım’da e-ticaret platformu kullanıcılarına sunacakları ürünlerden de bahseden Özgün, “Kasım ayı içinde 3 milyon çorap, 1 milyon bardak, 500 bin sweatshirt, 750 bin bebek body’sinin yanı sıra binlerce tava, spor ayakkabı yastık, nevresim, termos ve saklama kabı sunacağız. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversite öğrencilerine sunulan vergisiz cihaz projesi kapsamındaki cihazlar da dahil olmak üzere 80 bin laptop, 25 bin tablet ve 120 bin cep telefonunun e-ticaret platformumuzda uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile Efsane Kasım için de müşterileriyle buluşturacağız. Efsane Kasım’da bu yıl yine sürprizler olacak. Şirket üzerinde Kasım ayına özel uygun fiyatlı arsa ve 200 adet otomobili satışa sunacağız. Tüm Türkiye’yi Efsane Kasım döneminde Hepsiburada’nın sunduğu özel fırsat ve avantajlardan faydalanabilmeleri için alışveriş listelerini hazırlamaya ve favori mağazalarını takip etmeye davet ediyoruz. Hepsiburada Ailesi olarak bu yıl yine rekorlara imza atacağımız Efsane bir Kasım ayı yaşayacağımıza eminiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Hepsiburada limiti ve anlaşmalı kartlarla şimdi al, Şubat’ta öde

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu, Efsane Kasım kapsamında sunulan indirimlerden faydalanarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için aile bütçelerini nefes aldıracak ödeme çözümleri de sunuyor. Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan ihtiyaçlarını satın alanlar ayrıca, 12 ay taksit imkanıyla ödemeye başlayabilecek. “Şimdi Al, Şubat’ta Öde” kampanyası sayesinde ise, anlaşmalı banka kartlarıyla e-ticaret platformu müşterileri, Efsane Kasım’da aklındaki ürünleri hemen alırken, ödemeye ise Şubat’ta başlayacak.

E-ticaret platformu, 1 Kasım’da başlayacak Efsane Kasım kapsamında hayata geçirdiği kampanyalar ile milyonlarca üründe özel indirimler sağlarken, Hepsiburada Premium üyeleri yaptıkları alışverişlerden yüzde 3 Hepsipara kazanma ile kargo bedava ve kapıda iade gibi ayrıcalıklardan faydalanabilecekler. Hepsiburada tarafından Efsane Kasım kapsamında ayrıca Hepsipay ile ödeme çözümleri, HepsiJET ile ürün teslimatında üstün deneyimini sunacak.

E-ticaret platformu ayrıca, öğrencilerin vergisiz olarak satın alabileceği telefon ve bilgisayar modellerini 1 Kasım’dan itibaren Efsane Kasım avantajlarıyla sunacak. E-ticaret platformu, öğrencilerin aldığı vergisiz telefon, tablet ya da bilgisayarları ertesi gün ya da hızlı teslimat avantajlarıyla Türkiye’nin 81 iline ulaştırmaya başlayacak.