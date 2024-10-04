Hepsiburada, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde herkesi Patili Dostlara Destek kampanyasına katılmaya ve dayanışmayı büyütmeye davet ettiğini duyurdu.

Kurtaran Ev Derneği’nin çip ve karne sponsoru Hepsiburada, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde herkesi Patili Dostlara Destek kampanyasına katılmaya ve dayanışmayı büyütmeye davet ediyor. Müşterilerinin ve iş ortaklarının da desteğiyle toplanan binlerce kilo mamayı ve onlarca destek malzemesini Kurtaran Ev Derneği’nin yaşam alanlarındaki hayvanlara ulaştıran Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre; Patili Dostlara Destek kampanyasından indirimli özel fiyatlarla verilen siparişler, herhangi bir teslimat adresi seçmeye gerek kalmadan doğrudan Kurtaran Ev Derneği’ne ulaştırılıyor. Hepsiburada, alışverişlerden herhangi bir gelir elde etmezken HepsiJET siparişleri ücretsiz teslim ediyor. Derneğin ihtiyaçlarına göre ürünlerin sürekli güncellendiği kampanya sayesinde desteklerin sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.

Hepsiburada çalışanları ofise patili dostlarıyla geldi

Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde geleneği devam ettirdi ve çalışanların köpeklerini de ofise davet etti. Hepsiburada ofisi gün boyu pek çok eğlenceli görüntüye sahne olurken sürpriz hediyeler patili dostları sevindirdi.

Kurtaran Ev’in destek kartları da Hepsiburada’da

Platformun sivil toplum kuruluşlarını e-ticarete kazandırmak ve daha fazla kişiye erişimlerini sağlamak için tasarladığı HepsiYürekten programı kapsamında Kurtaran Ev Derneği de mağaza açtı. Mağazadan, destek kartı adı verilen kartpostallardan satın alan hayvanseverler derneğe destek sağlıyor. Destek kartlarından elde edilen gelir, yine derneğin ana amaçları doğrultusunda kurtarılan hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılıyor.