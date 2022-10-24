Hepsiburada, tüm dünyada ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak anılan Ekim ayında, MEMEDER iş birliğiyle “Geç Olmadan Farkında Ol” kampanyası başlattı.

Hepsiburada, tüm dünyada ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak anılan Ekim ayında, MEMEDER iş birliğiyle “Geç Olmadan Farkında Ol” kampanyası başlattı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla 15 yıldır Türkiye’de meme kanserinin erken tanısı, taraması ve tedavisine yönelik projeler üreterek toplumu meme sağlığı ve hastalıkları hakkında bilinçlendiren ve 40-69 yaş arası kadınların ücretsiz mamografi çektirmesini sağlayan Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ile iş birliği yaparak, “Geç Olmadan Farkında Ol” adlı farkındalık projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında e-ticaret platformu, MEMEDER uzmanlarının verdiği bilgilerle web sitesinde özel bir sayfa oluşturarak meme kanserinin erken teşhisi için ayrıntılı bir rehber sunuyor.

Tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul edilen Ekim ayında meme kanseriyle mücadele konusunda müşterilerini bilinçlendirmek amacıyla “Sağlığın için 5 dakikanı ayırır mısın?” mesajıyla hayat kurtaran farkındalık kampanyası başlatan e-ticaret platformu ayrıca kadın ve erkek çalışanlarına farklı kanallardan yaptığı bilgilendirmelerle erken tanının önemine dikkat çekiyor.

E-ticarete platformunda yer alan ve MEMEDER uzmanları tarafından meme sağlığı hakkında bilgilendirici içerikler ve görsellerle hazırlanan “Geç Olmadan Farkında Ol” sayfasında, erken teşhis için yapılması gerekenlerin yanı sıra, meme kanseri riskini azaltmaya yönelik sağlık ipuçları da paylaşılıyor.