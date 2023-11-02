Hepsiburada, kadın girişimcilere destek için gerçekleştirdiği iş birlikleri kapsamında Halkbank ile güçlerini birleştiriyor. Girişimci kadınlara bankacılık ürünlerinde avantajlar sağlayacak bu yeni iş birliği ile hedef, üretim ekosisteminin geliştirilmesine ve girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerinin e-ticarette güç kazanmalarına tam destek olmak.

E-ticaret platformu Hepsiburada, kadın girişimcilere destek için finansal kuruluşlar ile gerçekleştirdiği ‘Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor! Projesi kapsamında Halkbank ile el ele verdi. Kadınların ekonomiye katılımı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla 2017’de başlattığı ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programı dahilinde sunduğu komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi ve ücretsiz e-ticaret eğitimleri gibi avantajlarla, bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından 45 binden fazla girişimci kadın, 230 den fazla kadın kooperatifi ve 54 sivil toplum kuruluşunun yanında yer alan e-ticaret platformu, Türkiye’de kadın girişimciliği ekosisteminde tek bir platform üzerinden bankacılık ürün ve hizmetlerini tek bir çatı altında kadın girişimcilere sunuyor. Bu iş birliklerine Halkbank ile bir yenisini ekledi. Bu yeni iş birliğiyle girişimci kadınlar, Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile sunduğu avantajların yanı sıra, finansal ihtiyaçlarını karşılama fırsatından da yararlanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında banka, işini Hepsiburada aracılığı ile e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlara 36 aya varan vade ve azami 6 ay anapara ödemesiz dönem imkanıyla 300 bin TL’ye kadar, kadın kooperatiflerine ise 500 bin TL’ye kadar Taksitli Ticari Kredi desteği sağlayacak. E-ticaret platformundan alacakları ödemeleri Halkbank hesaplarına taşıyan girişimci kadınlar, kendilerine tanınacak bu finansman olanaklarının yanı sıra, kredi vadesi boyunca internet bankacılığı üzerinden yapacakları EFT ve Havale işlemlerinde komisyon ödemeyecek. Halkbank iş birliği ile 10 bin TL’ye kadar yüzde 0,99 komisyon oranı ile POS aidatında yüzde 50 indirim desteği alabilecek olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri ayrıca ücretsiz 50 yapraklı çek karnesi, Paraf Üreten Kadın Ticari Kredi Kartı yeni taleplerinde ilk yıl kart aidatı muafiyeti ve ilk yıl yüzde 25 indirimle kiralık kasa imkanından faydalanabilecek.

Girişimci kadınlara özel Riskli Hastalıklar Sigortası ve BES katkı payı avantajları

Girişimci kadınlar için e-ticaret platformu ve banka iş birliği ile hayata geçen destekler kapsamında Girişimci Kadınlara Özel Riskli Hastalıklar Sigortası ve Girişimci Kadınlara Özel Katkı Paylı BES avantajları da sunuluyor. Paraf Üreten Kadın Ticari Kredi Kartı ile aylık asgari 6 bin TL harcama taahhüdünde bulunup aylık 277 TL BES ödemesi yapan girişimci kadınlar için ilave 75 TL katkı payı da Halkbank tarafından ödenecek. Ayrıca, 67 bin 500 TL teminatlı, Girişimci Kadınlara Özel Riskli Hastalıklar Sigortası poliçesine de avantajlı fiyatlarla sahip olabilecekler.

"Üreten Kadının Bankası" olarak, kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine özel sunduğu finansal ürünlerle girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve kadınların ekonomik yaşamdaki varlıklarını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Banka olarak, ekonomik anlamda güçlenen her kadınla, ülkemizin nitelikli kalkınma hedefine bir adım daha yaklaşacağı inancıyla hareket ediyor ve kadın girişimcilerin finansal sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. 2021 yılından bugüne “Üreten Kadınlar Destek Paketi” ile 206 bin kadın girişimciye ve kadın kooperatifine yaklaşık 50 milyar TL finansman sağladık. Finansal desteklerin yanı sıra, kadınların ekonomik yaşamda güçlenmelerine hizmet edecek proje ve iş birliklerini çok önemsiyoruz. Hepsiburada ile yaptığımız iş birliğinin Kadın Girişimcilerimizin ekonomiye katkılarını artırarak, işlerini büyütmelerine destek olacağına inanıyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için, avantajlı kredi ürünlerimiz ve bankacılık hizmetlerimiz ile yanlarındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

"Girişimci kadınlara desteklerimiz artarak devam edecek”

Kadın girişimcilere destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise “Şirket olarak, 2017 yılından bu yana, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında destek sağlıyoruz. E-ticaret ekosisteminin her alanında kadınların yanında yer aldık ve programımızla bugüne kadar 45 binden fazla girişimci kadına, 220’ye yakın kadın kooperatifine ve 30 sivil toplum kuruluşuna katkı sağladık. Halkbank ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliğimizle de girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin finansal engelleri aşmalarına bir destek daha eklemiş olduk. Önümüzdeki dönemde de Hepsiburada olarak bugüne kadar yaptığımız gibi tüm imkanlarımızı sunarak girişimci kadınları güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.