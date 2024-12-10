E-ticaret platformu Hepsiburada, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Platformun enflasyondan arındırılmamış toplam satış hacmi, ilk 9 ayda yüzde 90,4 oranında artarken bu oran enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 17,4 oldu. Enflasyondan arındırılmış satış hacmi 122 milyar Türk lirasına ulaştı.

Hepsiburada, operasyonel mükemmeliyet ve müşteri memnuniyeti üzerine inşa ettiği büyüme modeliyle, yılın üçüncü çeyreğinde de önemli finansal sonuçlara imza attı. Enflasyondan arındırılmamış verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam satış hacmini daha önce açıkladığı tahminlerle uyumlu biçimde yüzde 70 oranında artıran e-ticaret platformu, enflasyondan arındırılmış verilerde de yüzde 10,3 büyüme performansı yakalayarak sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi. Bu veriler ışığında yılın üçüncü çeyreğindeki toplam satış hacmi 42,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece e-ticaret platformunun enflasyondan arındırılmış 9 aylık toplam satış hacmi 122 milyar liraya ulaşırken, toplam satış hacmi büyüme oranı enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 17,4 oldu.

E-ticaret platformu, verimlilik ve sürdürülebilir kârlılık performansını da yükselterek enflasyondan arındırılmış verilere göre FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranını yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,9 puan artışla yüzde 1,2 seviyesine çıkardı. 9 aylık dönemde ise 0,6 puan artışla yüzde 1 olarak gerçekleşti. Öte yandan, e-ticaret platformunun operasyonel nakit akışı ilk 9 ayda yüzde 36,3 artışla yaklaşık 3,4 milyar TL’ye ulaştı; serbest nakit akışı ise aynı dönemde yüzde 50,5 artışla 2,1 milyar TL’ye yükseldi.

Platformda satışa sunulan ürün sayısı 280 milyona yükseldi

Üç aylık dönemde yaklaşık 32 milyon sipariş alan e-ticaret platformu böylece 2024’ün ilk 9 ayında aldığı sipariş sayısını da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artırarak 98 milyona çıkardı. Platformda satışa sunduğu ürün seçkisini yüzde 33’lük artışla 280 milyonun üzerine taşıyan e-ticaret platformu, net müşteri kazanımında da önemli bir başarıya imza attı. Aktif müşteri sayısı üçüncü çeyrekte 207 bin artışla 12,3 milyon seviyesine yükselirken, böylece saatte 96 yeni müşteri kazanımı gerçekleştirmiş oldu. Müşterilerin son 12 aydaki sipariş sıklığı ortalaması ise 10,8 oldu.

“Müşteri odaklı yaklaşımımız bilançoya yansıyor”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Hepsiburada olarak, büyük bir gururla üstlendiğimiz ‘ticareti dijitalleştirme’ sorumluluğumuz sadece online bir alışveriş platformu oluşturmakla sınırlı değil. Müşterilerimizin kaliteli ve güvenilir ürünlere, en kolay ve en uygun şekilde ulaşmasını sağlamak, siparişten teslimata kadar onlara en iyi müşteri deneyimini sunmak, bu vizyonun vazgeçilmez bir unsuru. Bu anlayışın ve müşteri odaklı düşünce kültürünün, son dönemde ortaya koyduğumuz güçlü bilançoların en büyük destekçisi olduğuna inanıyoruz. Özellikle yoğun rekabetin bulunduğu sektörlerde, daha çok tasarruf üzerinden sağlanmaya çalışılan bilanço kalitesinin aslında müşteri memnuniyetinden ve operasyonel mükemmeliyetten geçtiğini çok iyi biliyoruz. 2024 yılı, şirket tarihinde, bunu rakamlarla da ortaya koyduğumuz önemli bir dönüm noktası oldu. Seneyi, toplam satış hacmimizde yaklaşık yüzde 75 oranında büyümeyle tamamlamayı bekliyoruz. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 13 düzeyinde bir büyümeden bahsedebiliriz” dedi.

“Kârlılık ve verimliliğimizi artırdık”

Eylül ayında gerçekleştirdikleri okula dönüş kampanyası ve Hepsiburada Premium üyelerinin artan sipariş sıklığının etkisiyle yılın ilk 9 ayında toplam satış hacimlerini yüzde 90,4 (enflasyondan arındırılmış yüzde 17,4) artırdıklarını hatırlatan Nilhan Onal Gökçetekin, “Bizim için satış hacmimizi artırmak kadar önemli olan diğer bir konu bunu kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde yapabilmek. NASDAQ Teknoloji Borsası’na kote olduğumuzdan bu yana ilk kez bir çeyrekte enflasyondan arındırılmış faaliyet kârı elde ederek, bu alanda önemli bir performans ortaya koyduk. Aynı şekilde FAVÖK’ümüzü üçüncü çeyrekte yüzde 287, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 192 yükselttik. Tüm bunlara paralel olarak kârlılık oranımız da, üçüncü çeyrekte 2,1 puan iyileşerek yüzde 11,5 ile halka arz sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.

“Hepsijet, diğer perakendecilere sunduğu taşıma hizmeti hacmini yüzde 97 oranında artırdı”

E-ticaret platformunun güçlenen bilançosunda, yapay zeka odaklı yatırımların çok büyük payı olduğunu sözlerine ekleyen Nilhan Onal Gökçetekin şu ifadeleri kullandı: “Gelir çeşitlendirme stratejimizin önemli bir parçası olan yapay zeka odaklı yatırımlarımız, sadece Hepsiburada bünyesinde değil, platform dışında da çok güçlü büyüme performansları ortaya koyuyor. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren HepsiJET, platform dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yüzde 97 oranında artırırken, dış müşterilerin toplam taşıma hacmi içerisindeki payı yüzde 35’e ulaştı. Türkiye’nin en büyük banka-dışı ‘şimdi al sonra öde’ oyuncusu olan Hepsipay, Hepsiburada Limiti çözümünde yıllık 3,1 katlık hacim büyümesiyle hem bu alandaki yetkinliğini hem de sektörün potansiyelini ortaya koydu.”

‘Hepsiburada Premium’u tercih eden müşteri sayısı 3,7 milyona yükseldi

E-ticaret platformunun üçüncü çeyrek bilançosu ve yatırımcı sunumunda öne çıkan diğer detaylar da şu şekilde açıklandı:

’’E-ticaret platformunun toplam satış hacmi içerisinde pazaryerinin oranı yüzde 70,4’e ulaştı.

Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan ‘Hepsiburada Premium’ 30 Kasım itibarıyla 3,7 milyon müşteriye ulaştı.

E-ticaret platformu, 75 Net Tavsiye Skoru ile en çok tavsiye edilen e-ticaret şirketi olma konumunu korurken, HepsiJET 88 Net Tavsiye Skoru ile teslimat alanında deneyim liderliğini sürdürdü.

Hepsipay’in sunduğu ödeme çözümlerinin toplam satış hacmi içerisindeki payı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,8’e ulaştı.

20 milyon öğrenciyi ve ailelerini yakından ilgilendiren ‘Okula Dönüş’ sürecinde 81 ildeki esnaf ve tüketiciyi bir araya getiren e-ticaret platformu, her yıl e-ticaretin rekorlarına sahne olan kasım ayında da 30 gün boyunca rekor indirimlere imza attı. Kasım ayı boyunca e-ticaret platformu 500 milyon ziyaret alırken saniyede 12 ürün satıldı.’’