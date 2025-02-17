E-ticaret platformu Hepsiburada, Ramazan ayına özel kampanyalarıyla ürünleri müşterilerine sunduğunu duyurdu.

Hepsiburada, 17 Şubat itibarıyla başlayan Ramazan’a özel indirimlerle sofraları zenginleştirecek gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev dekorasyonundan hobi ürünlerine kadar birçok kategoride fırsatlar sunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, ödeme kolaylıkları sunan e-ticaret platformu gıda ve içecek kategorisindeki seçili markalarda Hepsiburada Limiti ile vade farksız 3 taksit imkanı da sağlıyor. Ayrıca, Premium üyelerine özel tüm indirimlere ek avantajlar da sunuluyor. Bakliyat, unlu mamuller, yağlar, şekerli ürünler ve atıştırmalıklar avantajlı fiyatlarla müşterilere ulaştırılıyor. Sağlıklı beslenmek isteyenler için ise organik, glutensiz ve diyabet dostu ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İftar sofralarına özel çorbalardan ana yemeklere, tatlılardan içeceklere kadar ihtiyaç duyulan tüm ürünler e-ticaret platformunda bir arada. Geleneksel Ramazan tatlıları olan güllaç, baklava, lokum ve hurma gibi lezzetlerin yanı sıra çay ve kahve tutkunları için demleme çaylar, kahve çeşitleri ve özel kahve makineleri de Ramazan ayına özel indirimlerle müşterilerle buluşuyor.

Açıklamaya göre, Ramazan boyunca mutfakta işleri kolaylaştıracak tencere setleri, mutfak robotları, pişirme gereçleri ve saklama kapları indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Pratik yemekler hazırlamak isteyenler için airfryer, tost makineleri ve blender setleri büyük indirimlerle müşterileri beklerken, şık sofralar kurmak isteyenler için özel sunum tabakları, çatal-bıçak takımları ve servis setleri de cazip fırsatlarla e-ticaret platformunda yer alıyor. Ramazan ayında ailece keyifli zaman geçirmek isteyenler için e-ticaret platformu, masa oyunları, puzzle ve kitapları indirimli fiyatlarla satışa sunuyor. Ramazan ayının ruhunu yaşamak isteyenler için dekoratif objeler, ışıklandırmalar ve tematik süsler de e-ticaret platformunda yer alıyor.