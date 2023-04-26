Online alışveriş adreslerinden Hepsiburada Premium’da sepet tutarından bağımsız olarak ücretsiz kargo uygulamasına geçildi.

Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium 25 lira üzeri siparişlerde geçerli olan ücretsiz kargo avantajını sepet tutarından bağımsız olarak tamamen ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.

Her alışverişte yüzde 3 Hepsipay Papel kazancı

Yapılan duyuruya göre, Premium üyelerine her alışverişlerinde tutarın yüzde 3’ünü sonraki alışverişlerde kullanılabilecek Hepsipay Papel olarak müşterilerinin Hepsipay cüzdanına yükleniyor. Kampanyadan kazanılan Hepsipay Papel’ler 7 gün sonra cüzdana yükleniyor ve 15 gün boyunca tüm alışverişlerde kullanılabiliyor.

Premium üyeler farklı markalardan birçok avantaj elde edebiliyor. Detaylı bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşmak mümkün.