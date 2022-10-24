E-Ticaret markası Hepsiburada 88 bini aşkın mevcut iş ortaklarına ve yeni paydaşlarına sunduğu ‘Hepsiburada İş Ortağım’ projesini İzmir ve Ankara’dan sonra İstanbul’da tanıttı.

E-Ticaret markası Hepsiburada 88 bini aşkın mevcut iş ortaklarına ve yeni paydaşlarına sunduğu ‘Hepsiburada İş Ortağım’ projesini İzmir ve Ankara’dan sonra İstanbul’da tanıttı.

E-ticaret şirketi Hepsiburada, bugün İstanbul’da, çok sayıda işletme yöneticisinin katılımıyla ‘Hepsiburada İş Ortağım buluşmalarının üçüncü etkinliğini gerçekleştirdi. Sahip olduğu tecrübe ve teknolojik alt yapısıyla desteklediği iş ortaklarına yenilerini eklemek ve Türkiye’de e-ticareti geleceğe taşımak hedefleriyle hayata geçirilen proje hakkında detaylı bilginin paylaşıldığı etkinlikte, iş ortaklığı yaptığı banka tarafından KOBİ’lere sunulan özel fırsatlar da paylaşıldı.

Proje tanıtımı İzmir ve Ankara’dan sonra son olarak İstanbul’da tanıtıldı. Etkinlikte KOBİ’lere işlerini nasıl büyüteceklerini, e-ticaretin onlara nasıl bir kaldıraç olacağı anlatıldı.

Bankanın başlattığı KOBİ Hareketi kapsamında, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturuldu. Üye iş yeri, ticari kredi kartı, otomatik fatura, mobil, debit card, çek karnesi ve SGK ödeme talimatı ürünlerinden en az üçünü aktif kullanan anlaşmalı bankanın müşterisi KOBİ’ler 2 bin TL, en az dördünü aktif kullanan KOBİ’ler ise 4 bin TL chip-paranın sahibi olabiliyor. Ayrıca, Hepsiburada ödemelerini ilk kez anlaşmalı banka üzerinden alan satıcılara yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde hak ediş tutarı üzerinden 500 TL’ye varan chip para ödülü ve “Hoş Geldin” avantajları bulunuyor. Bu kapsamda KOBİ’lere ücretsiz para transferi ve çek işlemleri, uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi ve özel POS çalışma koşulları gibi çeşitli bankacılık ürünlerinde fırsatlar sunulıyor.

Ek olarak Efsane Kasım öncesi KOBİ’lere stok ve çeşitli ihtiyaçları için 30 gün “0” faizli ticari artı para kredisi imkânı da sağlanıyor.

Hepsiburada İstanbul’daki iş ortaklarıyla buluştu

KOBİ’lere ilişkin fırsatları tanıtmak için üçüncü ayağı İstanbul’da düzenlenen etkinlikte konuşan Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özcan, “İş ortağımız banka ile birlikte ortak bir aktiviteyle Türkiye’nin farklı yerlerinden KOBİ’lerimize önümüzdeki dönem işlerini nasıl büyüteceklerini, e-ticaretin onlara nasıl bir kaldıraç olacağını anlatmak için buradayız. İzmir’de, Ankara’da etkinliklerimizi yaptık. Şimdi de İstanbul’daki iş ortaklarımıza e-ticaretin işlerini nasıl büyüteceklerini göstermek için bir toplantı yapıyoruz” dedi.

“Pandemi dönemiyle beraber e-ticaret yukarı doğru ivme yakaladı”

KOBİ’lerin e-ticaret pazarında başarılı olmaları için fırsatları ve ne yapmaları gerektiğini anlatan Özcan, “Özellikle pandemiyle beraber Türkiye’de e-ticaret ciddi bir ivme kazandı. Bu da toplam yaptığımız işlerin büyük bir ölçeğinin iş ortakları aracılığından, pazar yeriyle yapıldığını düşündüğünüzde KOBİ’lere ekstra bir güç demek. Onlara e-ticaret üzerinde başarılı olabilmeleri için nasıl ürünlerini başarılı bir şekilde platformumuza koyabileceklerini, pazarlama faaliyetlerini nasıl kaldıraç olarak kullanabileceklerini, aslında platform üzerinde bulunan on milyonlarca müşteriye nasıl ulaşabileceklerini gösteriyoruz. Onlara sağladığımız servisleri teker teker anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bankalar bizim için çok önemli iş ortaklarımız oluyor”

İş ortaklığı yaptıkları bankanın finansman desteğini anlatan Özcan, “Konulardan bir tanesi de aslında finansman. Bu çerçevede bir banka ile iş birliği yapıyoruz. Anlaşma yaptığımız bankada onlara ihtiyaç duydukları finansman için farklı koşullarla destek oluyor. Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz efsane Kasım dönemi. Satışların bu dönemde daha da artmasını bekliyoruz. Müşterilerin avantajlı fiyatlara ve uygun ödeme koşullarına ihtiyaçları var. Bu çerçevede bankalar bizim için çok önemli iş ortaklarımız oluyor” ifadelerini kullandı.