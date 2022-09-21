E-ticaret platformu Hepsiburada, yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri için ön sipariş almaya başladığını duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri için ön sipariş almaya başladığını duyurdu.

Hepsiburada, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile şimdiye kadarki en gelişmiş iPhone serisini tümü dayanıklı ve sofistike tasarım, farklı kamera gelişmeleri ve hayati önem taşıyan yeni güvenlik özellikleriyle; bütçeleri rahatlatan iki ayrı kampanyayla müşterileriyle buluşturduğunu açıkladı.

E-ticaret platformundan yapılan açıklamaya göre sunulan ilk fırsat, alışveriş kredisiyle, 3 ay takside 0 vade farkı imkânı. Bu fırsatla e-ticaret platformunun müşterileri, vade farkı ödemeden 3 ay taksit imkânıyla iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ modelleri için ön sipariş verebiliyor ve 23 Eylül’den itibaren iPhone 14’lerine e-ticaret platformunun kalitesi ve güvencesiyle kavuşabiliyor. Ayrıca 16 Eylül’de başlayan bir haftalık ön sipariş döneminde İstanbul, Ankara, İzmir’den verilen online siparişler, resmi satış günü olan 23 Eylül Cuma gecesi önceliklendirilerek kurye teslimatıyla adrese gönderilecek. E-ticaret platformu, öncelikli teslimat fırsatına lansman dönemi de devam edecek. 26 Eylül’e kadar verilen siparişler de aynı gün kurye ile teslim edilecek.

Hepsiburada ‘Eskiyi Yenile’ kampanyasıyla, eski telefonlarının bedel değerlendirmesi kadar indirim alarak, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ler ile değiştirebiliyor. E-ticaret platformu, teknoloji harikası yeni serinin son üyesi iPhone14 Plus için kısa zaman içinde ön sipariş alma hazırlıklarını da sürdürüyor.