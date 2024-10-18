Hepsiburada, sürdürülebilir yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı HepsiTürkiye’den programıyla The Hammers Awards’ın En İyi Sürdürülebilirlik Ekibi kategorisinde altın ödül aldı. HepsiTürkiye’den programı bugüne kadar 64 il, 210 ilçeden 300’den fazla yerel üreticiyi e-ticaretle tanıştırdı. 200’e yakını coğrafi işaretli olan, 8 bine yakın yöresel ürün özel desteklerle satışa sunuldu.

HepsiTürkiye’den programına katılan her 3 yerel üreticiden 1’i kadın girişimci veya kadın kooperatifi oluyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Yoksulluğa Son (1), Açlığa Son (2), Cinsiyet Eşitliği (5) ve Sorumlu Üretim ve Tüketim (12) hedeflerine katkı sağlamak üzere tasarlanan programla Türkiye’nin 81 il, 922 ilçesinden en az bir yerel üreticiye ulaşmayı hedefliyor.

Yüzde 1 komisyonla Türkiye’nin her yerine erişim

Yapılan açıklamaya göre; Hepsiburada, HepsiTürkiye’den programına katılan yerel üreticilere yüzde 1+KDV komisyonla e-ticarete adım atma imkanı sunuyor. Komisyon indiriminin yanı sıra ürünler için ücretsiz fotoğraf çekimi, hediye dijital reklam bakiyesi, özel fiyatlarla kargo, ürünler için özel tanıtım sayfası, e-ticaret eğitimleri gibi pek çok destek de sağlıyor.

HepsiTürkiye’den ile e-ticarete başlamak isteyen yerel üreticiler program sayfasından başvuru yapabiliyor. İller bazında belirlenmiş yöresel ürün üreten, marka tescil belgesine sahip, coğrafi işaretli ürünse tescil sahibi kurum ile sözleşmesi bulunan, gıda kodeksine göre paketleme yapan ve ürünün ambalajlı görselini sunan tüm yerel üreticiler HepsiTürkiyeden programına katılabiliyor. Programa hepsiburada.com/staticpage/176064955997619 adresinden başvuru yapılabiliyor.