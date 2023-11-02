E-ticaret platformu Hepsiburada, yılın heyecanla beklenen dönemi Efsane Kasım’ı özel bir geceyle başlattı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin’in ev sahibi olduğu ve e-ticaret platformunun marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ’un da katıldığı geceye iş insanları ve ünlü isimler katıldı.

Hepsiburada, Türkiye’ye 7 yıl önce getirdiği Efsane Kasım’ı bu yıl marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ ile başlattı. Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen özel geceye Müge Boz & Caner Erdeniz, Ahu & Süleyman Orakçıoğlu, Melodi Elbirliler & Arda Türkmen, Gülden Güral gibi isimler katıldı.

Gecede, e-ticaretin en önemli ayı Efsane Kasım’ı başlatmak üzere gong töreni düzenlendi. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ve Kıvanç Tatlıtuğ’un butona basarak, platformun uygulama ve websitesini Efsane Kasım renklerine büründürdüğü davette eğlenceli anlar yaşandı.

Nilhan Onal Gökçetekin, “Bugün burada sizlerle birlikte Efsane Kasım’ın hemen öncesinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepsiburada, Türkiye’de e-ticaretin milli takımı ve yedi sene önce Efsane Kasım’ı Türkiye’ye getirmiş olan marka. Bu ay birbirinden özel tekliflerle kampanyalarla hem müşterilerimize hem de platformumuzdaki markalara ve iş ortaklarımıza kazandıracağımız; e-ticaret ekosistemini canlandıracağımız bir ay olacak” dedi.

Nilhan Onal Gökçetekin ile birlikte Efsane Kasım’ı başlatan gong’u çalan Kıvanç Tatlıtuğ “Hepsiburada ekibinin bir parçası olmaktan çok mutluyum, efsane bir Kasım yaşayacağız” dedi. Efsane Kasım alışveriş listesine eklediği ürünleri soran Gökçetekin’in Tatlıtuğ’dan aldığı yanıt ise “Uzun zamandır ilgimi çeken bir şey var, aşçılık, gastronomi, mutfak... O yüzden bu ürünleri Efsane Kasım alışveriş listeme ekleyeceğim” dedi.