‘Efsane 11.11’ kapsamında online alışverişte otomobil, tiny house, arsa gibi farklı seçenekleri de kullanıcılarıyla buluşturan e-ticaret platformu Hepsiburada, bu sene de Kia Picanto 2024 model aracı piyasa fiyatının altında satışa sundu.

Hepsiburada’nın ‘Efsane 11.11 İndirimleri’, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. E-ticaret platformunun ziyaret sayısının geçen seneye kıyasla yüzde 20 arttığı açıklandı. 11 Kasım günü saat 10.00’da indirimli fiyatla satışa sunulan Kia Picanto 2024, kampanya başlangıcından itibaren yoğun talep gördü. Toplamda 90 aracın satışı 1 gün bitmeden gerçekleşti. Bu özel kampanyaya en fazla talep İstanbul, Antalya ve Bursa illerinden geldi.

Kablosuz süpürgeler, kahve makineleri ve altın bileziklere de yoğun ilgi gösteriliyor

Yapılan açıklamaya göre, Efsane Kasım ayı indirimlerinde şimdiye kadar takı kategorisinde farklı modellerde 10 gram 22 ayar altın bilezikler en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Temizlik ürünlerinde ıslak ve kuru temizleme özellikli kablosuz süpürgeler ile koltuk ve halı yıkama makineleri öne çıktı. Teknoloji kategorisinde ise farklı renk ve depolama seçenekleriyle telefonlar kullanıcıların dikkatini çekti. Yüksek performanslı taşınabilir bilgisayarlar, özellikle oyun ve iş amaçlı kullanım için tercih edildi.

Kişisel bakım alanında lazer epilasyon cihazları, ev temizliği alanında ise otomatik şarj ve istasyon özellikli robot süpürgeler ilgi gördü. Kahve tutkunları için tam otomatik espresso makineleri de popüler ürünler arasında yer aldı. Efsane Kasım kampanyasında tabletler, dizüstü bilgisayarlar da en çok satan ürünler arasında.

E-ticaret platformu, Kasım ayı boyunca farklı kategori ve ürünlerde binlerce indirim seçeneği ve kupon avantajları sunuyor. Ayrıca 29 Kasım’da gerçekleşecek olan Efsane Cuma için de müşterilerine geniş bir ürün yelpazesinde fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Efsane Cuma kapsamında teknoloji, moda, ev ve yaşam, kişisel bakım ve daha birçok kategoride kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik cazip kampanyalar ve ödeme kolaylıkları sunulacak.