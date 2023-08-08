E-ticaret platformu Hepsiburada, 6 Şubat depremlerinin ardından “Hepsiburada Sözü” vererek başlattığı “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı kapsamında ilk ‘E-Ticaret İhtisas Merkezi’ni Adana Ticaret Odası içerisinde açtı.

Hepsiburada’nın, 6 Mart’ta “Hepsiburada Sözü” vererek başlattığı ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programı kapsamında hayata geçirme sözü verdiği ‘E-Ticaret İhtisas Merkezleri’nin ilki Adana’da açıldı. Deprem bölgesinde e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi hedefiyle Adana Ticaret Odası içerisinde açılan Hepsiburada ETİM, açılacak diğer merkezlerle birlikte tüm bölgeye hizmet verecek.

Adana’da açılan E-Ticaret İhtisas Merkezi’yle birlikte mevcut e-ticarete adım atacak ya da halihazırda e-ticaret faaliyeti yürüten KOBİ, esnaf ve küçük işletmelerin yanında olmayı sürdürdüklerini ve bölgedeki tüm satıcılara artık daha da yakın olduklarını belirten Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, “E-Ticaret İhtisas Merkezimiz ile iş ortaklarımıza ofis, stok, lojistik, pazarlama ve müşteri hizmetlerinin yanı sıra, bölgede e-ticarete yeni başlayacak satıcıları e-ticarete hazırlıyoruz. Bu doğrultuda da aramıza yeni katılacak iş ortaklarımız ile birlikte bölgenin iş hacmini büyüterek kalıcı refahın sağlanmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Bölgede açacağımız İhtisas Merkezleri’nin ilkini, tüm bölgeye hizmet veren büyük bir lojistik üssümüz de bulunan Adana’da açtık” dedi.

E-ticaret platformunun, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla Mart ayında başlattığı ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programı ile bölgedeki KOBİ ve esnaf e-ticaret platformunun teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklenirken, iki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye’ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL’lik satış hacmi oluşturulması hedefleniyor. Hepsiburada Sözü, KOBİ, esnaf ve küçük işletmelerin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsıyor.