E-ticaret platformu Hepsiburada’nın 2023 yılının ilk altı ayında kitap satış istatistikleri açıklandı. Yılın ilk yarısında 4,5 milyon adetten fazla kitap satışı yapıldı ve 200 binin üzerinde farklı kitap satışı gerçekleşti.
Yılın ilk altı ayı içinde 4,5 milyondan fazla kitabı okuyucularla buluşturan Hepsiburada, düzenlediği kampanyalarla kitapseverlere birçok imkan sundu. E-ticaret platformunda sırasıyla en çok Çocuk, Edebiyat, Eğitim, Kişisel Gelişim ve Araştırma-İnceleme kategorilerindeki kitaplar ilgi gördü.
Çocuk kitapları öne çıktı
En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı. En çok online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı, Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan ’Büyük Sorular Kitabım (Ciltli)’ aldı. Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti, Merhaba Çiftlik, 555 Eğlenceli Çıkartma: Hayvanlar ve Angela Mcalister’ın ’Cesur Fırfır - İlk Okuma Kitaplarım’ oldu. E-ticaret platformu, Peppa Pig resimli hikaye kitaplarının lansmanı da yaptı ve 1 aylık sürede 48 bin adet kitap satışı gerçekleştirdi.
2023 yılının ilk yarısında en çok satan yazarlar
2023 yılının ilk altı ayında en çok satan edebiyat kitapları listesinde roman türü öne çıktı. E-ticaret platformunda yılın ilk yarısında en çok satan kitap Ahmet Ümit’in Bir Aşk Masalı olurken, ikinci sırayı Matt Haig’in Gece Yarısı Kütüphanesi adlı romanı aldı. Listenin devamında Caner Yaman’ın İyileşmek kitabı, Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sı ve Viktor Frankl’ın İnsanın Anlam Arayışı geldi.
En çok satan 5 kategorinin popüler 5 kitabı
Çocuk
Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain
Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti
Merhaba Çiftlik (Cırt Cırtlı Hikâye Kitabı) - Asiye Aslı Aslaner
555 Eğlenceli Çıkartma: Hayvanlar
Cesur Fırfır - İlk Okuma Kitaplarım - Angela Mcalister
Edebiyat
Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit
Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
İyileşmek - Caner Yaman
İlahi Komedya 3’lü Set - Özel Kutulu - Dante Alighieri
İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Frankl
Eğitim
English Grammar Today (İngilizce Gramer Kitabı) - Murat Kurt
Ünlüler Karması 8.Sınıf LGS 1. Dönem 10 Deneme
Sinan Kuzucu Yayınları 2023 Ilk Doz 12’li Genel Değerlendirme Seti ( Sözel +Sayısal )
Tonguç Akademi 4. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası
Altın Karma Yayınları TYT 2023 10 Farklı Yayın 10+1 Deneme Seti
Kişisel Gelişim
Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş
Vazgeçilmez Olmanın Sırrı - Esra Ezmeci
Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir-Hakan Mengüç
Sırlarımız Kadar Hastayız - Bülent Demircioğlu
Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu
Araştırma-Tarih
Zengin Baba Yoksul Baba - Robert T. Kiyosaki
Akıllı Yatırımcı - Benjamin Graham
Ss - Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu
Savaş Sanatı - Sun Tzu
Mahfuz - Eray Hacıosmanoğlu
2023 yılının ilk 6 ayında en çok satan yayınevleri:
Çocuk kitaplarında sırasıyla İş Bankası Kültür Yayınları, Sincap Kitap, Beta Kids, Yapı Kredi Yayınları, Altın Kitaplar, Çocuk Akademi, Doğan Çocuk ve Domingo Yayınevi oldu.
Edebiyat kitaplarında sırasıyla İş Bankası Kültür Yayınları, Destek Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, İndigo Kitap, İthaki Yayınları, Epsilon Yayınları, Doğan Kitap, Can Yayınları, Altın Kitaplar ve Ren Kitap oldu.
Eğitim Kitaplarında sırasıyla Tonguç Akademi, Benim Hocam Yayınları, Marka Yayınları, Hız Yayınları, Okyanus Yayınları, Pegem Akademi Yayıncılık ve Bilfen Yayınları oldu.
E-ticaret platformunun tatil döneminde çocukların keyifle okuyacağı kitaplar için hayata geçirdiği kampanyanın, Temmuz ayı boyunca devam edeceği belirtildi. Ayrıca Hepsiburada Premium’lu kitapseverler seçili kitaplarda, 31 Temmuz tarihine kadar 2. kitabı yüzde 50 indirimle satın alabiliyor.