E-ticaret platformu Hepsiburada’nın 2023 yılının ilk altı ayında kitap satış istatistikleri açıklandı. Yılın ilk yarısında 4,5 milyon adetten fazla kitap satışı yapıldı ve 200 binin üzerinde farklı kitap satışı gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayı içinde 4,5 milyondan fazla kitabı okuyucularla buluşturan Hepsiburada, düzenlediği kampanyalarla kitapseverlere birçok imkan sundu. E-ticaret platformunda sırasıyla en çok Çocuk, Edebiyat, Eğitim, Kişisel Gelişim ve Araştırma-İnceleme kategorilerindeki kitaplar ilgi gördü.

Çocuk kitapları öne çıktı

En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı. En çok online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı, Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan ’Büyük Sorular Kitabım (Ciltli)’ aldı. Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti, Merhaba Çiftlik, 555 Eğlenceli Çıkartma: Hayvanlar ve Angela Mcalister’ın ’Cesur Fırfır - İlk Okuma Kitaplarım’ oldu. E-ticaret platformu, Peppa Pig resimli hikaye kitaplarının lansmanı da yaptı ve 1 aylık sürede 48 bin adet kitap satışı gerçekleştirdi.

2023 yılının ilk yarısında en çok satan yazarlar

2023 yılının ilk altı ayında en çok satan edebiyat kitapları listesinde roman türü öne çıktı. E-ticaret platformunda yılın ilk yarısında en çok satan kitap Ahmet Ümit’in Bir Aşk Masalı olurken, ikinci sırayı Matt Haig’in Gece Yarısı Kütüphanesi adlı romanı aldı. Listenin devamında Caner Yaman’ın İyileşmek kitabı, Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sı ve Viktor Frankl’ın İnsanın Anlam Arayışı geldi.

En çok satan 5 kategorinin popüler 5 kitabı

Çocuk

Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain

Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti

Merhaba Çiftlik (Cırt Cırtlı Hikâye Kitabı) - Asiye Aslı Aslaner

555 Eğlenceli Çıkartma: Hayvanlar

Cesur Fırfır - İlk Okuma Kitaplarım - Angela Mcalister

Edebiyat

Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

İyileşmek - Caner Yaman

İlahi Komedya 3’lü Set - Özel Kutulu - Dante Alighieri

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Frankl

Eğitim

English Grammar Today (İngilizce Gramer Kitabı) - Murat Kurt

Ünlüler Karması 8.Sınıf LGS 1. Dönem 10 Deneme

Sinan Kuzucu Yayınları 2023 Ilk Doz 12’li Genel Değerlendirme Seti ( Sözel +Sayısal )

Tonguç Akademi 4. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası

Altın Karma Yayınları TYT 2023 10 Farklı Yayın 10+1 Deneme Seti

Kişisel Gelişim

Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş

Vazgeçilmez Olmanın Sırrı - Esra Ezmeci

Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir-Hakan Mengüç

Sırlarımız Kadar Hastayız - Bülent Demircioğlu

Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu

Araştırma-Tarih

Zengin Baba Yoksul Baba - Robert T. Kiyosaki

Akıllı Yatırımcı - Benjamin Graham

Ss - Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu

Savaş Sanatı - Sun Tzu

Mahfuz - Eray Hacıosmanoğlu

2023 yılının ilk 6 ayında en çok satan yayınevleri:

Çocuk kitaplarında sırasıyla İş Bankası Kültür Yayınları, Sincap Kitap, Beta Kids, Yapı Kredi Yayınları, Altın Kitaplar, Çocuk Akademi, Doğan Çocuk ve Domingo Yayınevi oldu.

Edebiyat kitaplarında sırasıyla İş Bankası Kültür Yayınları, Destek Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, İndigo Kitap, İthaki Yayınları, Epsilon Yayınları, Doğan Kitap, Can Yayınları, Altın Kitaplar ve Ren Kitap oldu.

Eğitim Kitaplarında sırasıyla Tonguç Akademi, Benim Hocam Yayınları, Marka Yayınları, Hız Yayınları, Okyanus Yayınları, Pegem Akademi Yayıncılık ve Bilfen Yayınları oldu.

E-ticaret platformunun tatil döneminde çocukların keyifle okuyacağı kitaplar için hayata geçirdiği kampanyanın, Temmuz ayı boyunca devam edeceği belirtildi. Ayrıca Hepsiburada Premium’lu kitapseverler seçili kitaplarda, 31 Temmuz tarihine kadar 2. kitabı yüzde 50 indirimle satın alabiliyor.