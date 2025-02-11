Hepsiburada, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ve Bilim Merkezi’nde öğrencilerle buluştu. Hayata Destek Derneği ve Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle düzenlenen Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Farkındalığı Atölyesi’nde ortaokul öğrencisi kız çocuklar yazılım ve kodlama dünyasıyla tanıştı. Hepsiburada atölyeyi, çocukların eğitime, bilime ve oyuna erişimini artırmak amacıyla yürüttüğü Bir Gülüş Yeter projesi çerçevesinde gerçekleştirdi. Bir Gülüş Yeter atölye çerçevesinde, etkinlik ve eğitim materyali dağıtımlarıyla bugüne kadar 250 bine yakın çocuğa erişti.

Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacı doğrultusunda Bir Gülüş Yeter projesi çerçevesinde düzenlediği eğitim ve atölyelerle kız çocukları bilim ve teknoloji alanında cesaretlendirmek için çalışıyor. Şanlıurfa’daki Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Farkındalığı Atölyesi’ne katılan kız çocuklar, blok tabanlı kodlama programı mBlock ile temel kodlama deneyimi kazanırken, yapay zeka ve makine öğrenmesi bloklarını kullanarak akıllı sistemler geliştirdiler. Elektronik devre kartlarıyla gerçek hayat senaryolarını canlandırarak elektronik devrelerin kullanımını da deneyimlediler.

Hepsiburada, etkinliğe katılan tüm kız çocuklara yapay zeka ve makine öğrenmesi alanındaki çalışmalarına devam edebilmeleri için Arduino seti hediye ederken Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ve Bilim Merkezi’ne de öğrencilerin kullanımı için 3D yazıcı bağışladı.

"En temel hedefimiz bölgedeki esnaf ve KOBİ’lere e-ticaret kazandırmak"

Etkinlik için Şanlıurfa’ya gelen Hepsiburada Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Uzmanı Beyzanur İyitütüncü, "Biz Hepsiburada olarak deprem bölgesinde ticaret ve teknoloji gücü programı ile 2 yılla yakın süredir bölgeye kesintisiz desteğimize devam ediyoruz. Aslında bu programda en temel hedefimiz bölgedeki esnaf ve KOBİ’lere e-ticaret kazandırmak ve bölgenin aslında toplumsal ve ekonomik kalkınmasına destek olmaktır. Bu program çerçevesinde 2 yıla yakın süredir bütün sosyal sorumluluk çalışmalarımızı deprem bölgesine taşıdık. Bugün de aslında çocukların hem eğitimi hem bilimi hem de oyuna erişimini artırmayı hedeflediğimiz ’Bir Gülüş Yeter’ projemizle beraber Şanlıurfa’dayız. Hayata Destek Derneği ile beraber aslında yaklaşık 2 yıldır bölgede hem eğitim materyalleri dağıtma hem etkinlikler hem de atölyelerle beraber yaklaşık 250 bin çocuğa ulaşmış olduk. Tabii ki kadınlar ve kız çocukları bizim sosyal sorumluluk projelerimizin merkezinde. Bu nedenle aslında 11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde, bugünü burada ortaokul öğrencisi kız çocukları ile beraber kutlamak istedik. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stem Bilim Merkezinde, Hayata Destek Derneği ve Kodluyoruz Derneği ile beraber aslında bir yapay zeka atölyesi düzenliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında da yer alan toplumsal cinsiyet amaçları doğrultusunda aslında bu atölyeyle beraber kız çocuklarını özellikle bilim ve teknoloji alanında cesaretlendirmek, onlara özgüven kazandırmak ve aslında onların hayallerine ortak olmak için buradayız" dedi.

"Eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz"

Şanlıurfa Stem Merkezinde görevli öğretmen Tuba Gürbüz, eğitime katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Biz Şanlıurfa Stem ve Bilim Merkezi olarak kısa adımız Urfa Stem ekibi olarak öğrencileri geleceğin teknolojilerini hazırlamak adına eğitimler atölyeler düzenliyoruz. Ayrıca öğretmenlerimize yönelik yine dijital yeterliklerini artırmak pedagoji becerilerini alan becerilerini geliştirecek hizmet içi eğitimler sunuyoruz. Yine sosyal sorumluluk projelerinde de öğrencilerimizin yani Urfa halkının farkındalığının oluşması için çabalıyoruz. Eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz. 11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü münasebetiyle de Hayata Destek Derneği ve Hepsiburada, işbirliği ile bu eğitimin gerçekleştirilmesi hem Şanlıurfa’mızın dezavantajlı bir bölge olması hem de kız çocuklarımız için yapabileceklerimizi tekrar gündeme getirerek burada keyifli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kamu özel sektör ve sivil toplum dayanışması oldu"

Hayata Destek Derneği İletişim ve Kaynak Geliştirme Uzmanı Nursema Aydın, kamu ve özel sektör dayanışması içerisinde bir çalışma yaptıklarını aktararak, "Biz Hayata Destek Derneği olarak Urfa’da yaklaşık 11 yıldır çalışıyoruz ve bu çalışmaları yaparken hem özel sektör hem de kamudaki paydaşlarımızı bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün burada aslında 2 yıldır birlikte projeler ürettiğimiz Hepsiburada ekibiyle Şanlıurfa’da birlikte çalıştığımız İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Stem Merkezini bir araya getirdik. Bu bize göre aslında böyle tam bir kamu özel sektör ve sivil toplum dayanışması oldu o yüzden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Kız çocuklarımıza, makine öğrenme, yapay zeka ve kodlamanın temelleri olan algoritmayı deneyimletmek için buradayız"

Kodluyoruz Derneği Program yöneticisi Faruk Dinçer ise "Bugün Dünya Bilimde Kız Çocukları ve Kadınlar Günü’nü bir arada kutlamak için bir araya geldik. Kodluyoruz Derneği olarak İstanbul’dan geliyoruz. Hayata Destek, Hepsiburada ve Urfa Stem birlikteliğinde, burada 20 tane ortaokul kız çocuğumuza, makine öğrenmesi, yapay zeka ve kodlamanın temelleri olan algoritmayı deneyimletmek, onlara bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Bugün makine öğrenmesi kodlamanın temeli olan algoritma ve yapay zeka ile birlikte uygulama ve oyun geliştirdiler. Bunu yaparken görme engelli bireylerinin de oynayabileceği bir oyun mekanizması geliştirdiler. Bir farkındalık kazandırdık, umarım bundan sonraki hayatlarında bilime katkı sağlarlar" diye konuştu.