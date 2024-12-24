Erzurum’da “Hep Otuz Üç Yaşında” filminin gala gösterimi yapıldı.

İslam Ansiklopedisi’nin hikayesini konu alan “Hep Otuz Üç Yaşında” filmi Erzurum’da izleyiciyle buluştu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde yazılan ve İslam medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin telif edilmiş ilk özgün ansiklopedi olarak bilinen eserin konu edildiği TRT ortak yapımı film, Erzurum’da gösterime girdi. Yönetmen Murat Pay, Erzurum’daki galaya katılarak heyecanlarını paylaşan davetlilere teşekkür etti. Erzurum İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ise İslam Ansiklopedisi’nin çok büyük bir referans noktası olduğunu belirterek bu tecrübenin beyaz perdeye aktarılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Sonrasında filmin ilk gösterimini Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, TDV Erzurum Kız Yurdu öğrencileri, kurum müdürleri, Müftülük personeli, Kur’an kursu öğreticileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Film bir hafta boyunca sinema salonlarında gösterimde olacak.