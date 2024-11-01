DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu güne kadar hep fotoğraflarını çektikleri Konuralp antik kentinde kazı çalışmalarına destek verdi.

Düzce Belediyesi’nin destekleri ile 3 yılda yapılması beklenen kazılar 1 yılda gerçekleşti. Belediye bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin her hafta sonu katıldığı kazı çalışmalarını takip eden basın birimi ise son hafta kazı çalışmalarına katıldı. Bu güne kadar hep fotoğraflarını çektikleri kazı çalışmalarına bu sefer kendileri katılan personeller, tarihe tanıklık ederek, toprak altından tarihi ürünler çıkartmayı başardı.